Deutschland Cup ab 6. November live & kostenlos bei MagentaSport: erneut mit Frauen und Männer-Wettbewerb

Mit MagentaSport live in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft – das ist eine der Innovationen zum Deutschland Cup 2024, der vom 6. bis 10. November komplett live und kostenlos gezeigt wird. Diesmal mit mehr Kameras, mehr Insights - ein umfassender Start des Countdowns auf die WM 2025. Der Cup wird nach der erfolgreichen Premiere erneut im Turnier-Modus mit 4 Frauen-Nationalteams sowie 4 Männer-Auswahlen in Landshut ausgetragen. Mit Bernadette Karpf hat MagentaSport für die Frauen-Wettbewerbe eine neue Expertin verpflichtet. Die ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspielerin bringt ihre Expertisen aus 179 Länderspielen und 5 Deutschen Meisterschaften in das Team um Sascha Bandermann, Rick Goldmann, Kai Hospelt, Jan Lüdeke, Alex Kunz und Basti Schwele zum Deutschland Cup ein. Die deutschen Frauen treffen am Eröffnungstag, 6. November, auf Frankreich (ab 19.15 Uhr live). Die Cup-Gegnerinnen kommen außerdem aus der Slowakei und Ungarn. Die deutschen Männer treffen als Cup-Verteidiger am 7. November zunächst auf Dänemark (ab 19.15 Uhr live). Österreich und die Slowakei sind die weiteren Gegner. Ziel beider deutscher Auswahlen: den Deutschland Cup holen! Die Kabinenansprachen des Bundestrainers Kreis und zusätzliche Live-Bilder liefern dem Zuschauer einen exklusiven Zugang in die „heiligen Kammern des Sports“. Näher geht nicht, es ist ein neuer Level für die TV-Berichterstattung.

Eishockey live bei MagentaSport

Deutschland Cup – alle Spiele live

Mittwoch, 06. November 2024

Ab 16.00 Uhr: Slowakei – Ungarn (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Frankreich (Frauen)

Donnerstag, 07. November 2024

Ab 12.15 Uhr: Österreich – Slowakei (Männer)

Ab 16.00 Uhr: Frankreich – Slowakei (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Dänemark (Männer)

Freitag, 08. November 2024

Ab 14.45 Uhr: Ungarn – Frankreich (Frauen)

Ab 18.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Frauen)

Samstag, 09. November 2024

Ab 10.45 Uhr: Österreich – Dänemark (Männer)

Ab 14 Uhr: Deutschland – Ungarn (Frauen)

Ab 17.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Männer)

Sonntag, 10. November 2024