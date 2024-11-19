Netzetag live aus der Magenta Mitte Berlin

In diesem Jahr stehen beeindruckende Zahlen im Fokus: 770.000 Kilometer Glasfaser und über 3.000 modernisierte Mobilfunkmasten zeigen, wie das Netz in Deutschland immer leistungsfähiger wird. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf die aktuellen Diskussionen zu Festnetz und Mobilfunk, die wir beim Netzetag vertiefen wollen.

Neugierig? Srini Gopalan, Vorstand Telekom Deutschland, Claudia Nemat, Vorstand Technologie und Innovation, sowie Technik-Chef Abdu Mudesir geben exklusive Einblicke: Wie ist der Status beim Glasfaser- und Mobilfunkausbau? Welche Meilensteine sind geplant? Wie sieht das Netz der Zukunft aus?

Details zum Livestream:

Datum: 27. November 2024

Uhrzeit: 10:00 - 11:30 Uhr

Den Link zum Livestream finden Sie zeitnah auf telekom.com/medien

Erfahren Sie aus erster Hand wie die Netzmodernisierung in Deutschland voranschreitet und welche Herausforderungen und Chancen vor uns liegen – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.