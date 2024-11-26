Sonderangebot für Neukunden – MagentaSport 6 Monate kostenlos - Ein Jahr zum halben Preis

Das Aktionsangebot mit dem attraktiven Preisvorteil ist im Rahmen des Aktionszeitraumes vom 26. November bis zum 19. Dezember 2024 buchbar. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga, Frauen-Bundesliga, Basketball-EuroLeague, EuroCup, der PENNY DEL, Top-Spiele der Champions Hockey League und ab 26. Dezember die Eishockey U 20-WM – das bedeutet: täglich Live-Sport in bester Qualität. On top gibt es Innovationen mit Mehrwert: Nach der Premiere des Kabinen-TV beim Deutschland Cup, wird am 8. Dezember erstmals ein deutscher Fußball-Profitrainer bei einem Pflichtspiel verkabelt. Erneut eine Deutschland-Premiere mit zusätzlichen Innenansichten und der nahbaren und authentischen Sportberichterstattung, in der MagentaSport seit Jahren Vorreiter und Innovationstreiber ist.

3. Liga mit dem ersten verkabelten Trainer im Profi-Fußball - Frauen-Bundesliga bis 16.Dezember

In der 3. Liga wird nach noch 4 Spieltagen am 22. Dezember der „Wintermeister“ gekürt. Olaf Janßen wird als erster Trainer im Profi-Fußball am 8. Dezember beim Drittliga-Spiel seiner Viktoria Köln gegen den VfL Osnabrück (live ab 19.15 Uhr) verkabelt sein - seine Traineranweisungen, Diskussionen, Sprüche sind innerhalb der Live-Übertragung zeitversetzt zu hören. Eine weitere Innovation, die nur MagentaSport den Zuschauern bietet. Die MagentaSport-Konferenz läuft mit wachsenden Reichweiten samstags immer ab 13.30 Uhr, die Einzelspiele ab 13.45 Uhr. In der Google Pixel Frauen-Bundesliga marschieren der FC Bayern München, VfL, Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (fast) im Gleichschritt an der Tabellenspitze. Am Freitag, 6. Dezember, ab 18.15 Uhr treffen Leverkusen und Wolfsburg direkt aufeinander. Nach der Montagspartie 1. FC Köln gegen RB Leipzig am 16. Dezember geht es in die Winterpause.

Noch 12 Spieltage in der PENNY-DEL bis zum Jahresende und U20-WM

In der PENNY-DEL gibt es bis zum Jahresende noch zwölf Spieltage, gespielt wird auch am 2. Weihnachtsfeiertag. Dazu die Viertelfinals in der Champions Hockey League mit den Berliner Eisbären und Fischtown Pinguins Bremerhaven. Eines der vielen Highlights: Mannheim gegen Berlin am Freitag, 13. Dezember. Die Konferenz an den Freitagen startet jeweils um 19 Uhr, um 19.25 Uhr die Einzelspiele. Fast schon traditionell: live und kostenlos die U20-Eishockey-WM - ab dem 26. Dezember bis zum 5. Januar 2025, diesmal in Kanada. Deutschland startet am 2. Weihnachtsfeiertag gegen Titelverteidiger USA (ab 20.30 Uhr), tags drauf gegen Finnland (ab 21.30 Uhr) und in der Nacht zum 30. Dezember gegen Mitfavorit Kanada. Zwanzig Stunden später entscheidet sich, ob der deutsche Nachwuchs in der Playoff-Runde spielt oder in die Relegation muss. MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele plus die K.O.Phase.

EuroLeague: Zum Jahresabschluss kommt der Champion zum FC Bayern

Der FC Bayern München hat sich in der EuroLeague-Tabelle oben etabliert. ALBA Berlin kämpft tapfer um den Anschluss an das hintere Mittelfeld – am 26. Dezember gastiert mit Real Madrid ein Klub in Berlin, der zumindest als Playoff-Kandidat gilt. Der FC Bayern misst sich tags drauf zum Jahresabschluss in der EuroLeague, der besten Liga in Europa, mit dem amtierenden Champion, Panathinaikos Athen.

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