Beste CSRD-Berichterstattung zu „Arbeitskräfte des Unternehmens“ im DAX 40

Inmitten wachsender globaler Herausforderungen wird eine transparente, weltweit vergleichbare Nachhaltigkeitsberichterstattung immer wichtiger. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) schafft hierfür einen umfassenden Rahmen und stellt deutlich erweiterte Anforderungen an die Berichterstattung. Ein zentrales Konzept dabei ist die „doppelte Wesentlichkeit“. Diese verlangt von Unternehmen, nicht nur die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen offenzulegen, die ihre finanziellen Ergebnisse beeinflussen („finanzielle Wesentlichkeit“), sondern auch den Einfluss ihrer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft darzustellen („Wesentlichkeit der Auswirkungen“). Damit wird der Fokus der Berichterstattung über die rein wirtschaftliche Perspektive hinaus erweitert, um die gesamte Wertschöpfungskette und deren Auswirkungen zu berücksichtigen.

Der Building Public Trust Award

Mit dem Building Public Trust Award (BPTA) bewertet die Sustainable Finance Research Group (SFRG) die Qualität und Konsistenz der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen im DAX 40 und MDAX, die der CSRD unterliegen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die nach Ansicht der SFRG „CSRD-ready“ sind, also bereits gut auf die künftigen Anforderungen der CSRD vorbereitet sind. Eine Fachjury bestehend aus Expert*innen und Vertreter*innen der Wirtschaft, Wissenschaft, Investoren, Aufsichtsräten sowie Ratingagenturen bewertet die Qualität und Konsistenz der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die thematischen Schwerpunkte liegen auf den Themenstandards wie „Klimawandel“, „Arbeitskräfte des Unternehmens“, „Unternehmenspolitik“ und „Governance“.

Diese Kriterien wurden unter Einsatz innovativer Analysemethoden sowie maschineller Textanalyse auf ihre Glaubwürdigkeit, Vollständigkeit und Darstellung geprüft. Die Konzeption und anschließende Auswertung der Unternehmensberichte wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Bassen und Prof. Dr. Kerstin Lopatta von der Research Group on Sustainable Finance an der Universität Hamburg durchgeführt.

Deutsche Telekom ausgezeichnet

Die Deutsche Telekom erhielt den Preis für die beste CSRD-Berichterstattung zu „Arbeitskräfte des Unternehmens“ im DAX 40. Hervorgehoben wurden die klare Formulierung von Konzepten, Maßnahmen und Zielen der Telekom sowie ein starker Fokus auf Mitarbeiterengagement und -zufriedenheit.

Über den Fortschritt in ihrem nachhaltigen Handeln in den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und gute Unternehmensführung (G) entlang der gesamten Wertschöpfungskette berichtet die Deutsche Telekom jährlich in ihrem Corporate Responsibility Bericht sowie in der nichtfinanziellen Erklärung im Geschäftsbericht.

„Transparenz und ehrliche Berichterstattung bilden das Fundament für Vertrauen. Für uns ist die Offenlegung unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten und -maßnahmen kein Mittel zur Selbstvermarktung, sondern seit über zwei Jahrzehnten Ausdruck unseres Engagements für Transparenz und Verantwortlichkeit. Wir sind sehr stolz darauf, diese Anerkennung erhalten zu haben und danken der Fachjury für die Wertschätzung unserer Bemühungen“, sagt Melanie Kubin-Hardewig, Vice President Group Corporate Responsibility.