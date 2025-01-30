„Vernetzt“: Netzausbau und Co. für die Ohren

Ab sofort geht „Vernetzt“ auf Sendung und berichtet über den Netzausbau, über digitalpolitische Themen oder die Konzernstrategie. Die Moderatorinnen und Moderatoren schauen hinter die Kulissen der Kommunikationstechnik, blicken in die Geschäftsbücher der Telekom und sprechen über Digitalpolitik und die Konzernstrategie.

Außerdem gehen in Impuls Talks regelmäßig Vorstände an das Mikrofon und talken mit exklusiven Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft zu Trendthemen der Branche.

All diese Inhalte sind mit dem Vernetzt-Podcast bequem und einfach auf nur noch einem Kanal abrufbar. Ab sofort jetzt alle zwei Wochen neu – auf dem Podcast Hub der Telekom und Spotify , Apple Music und überall dort, wo es Podcasts gibt.