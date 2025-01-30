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„Vernetzt“: Netzausbau und Co. für die Ohren

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Neuer Name und frischer Look für bewährte Formate. Die Telekom strukturiert Teile ihres Podcast Portfolios um und überführt die langjährigen Podcasts „Telekom Netz“ und „Meet the CXO“ in ein neues gemeinsames Dachformat.

„Vernetzt“: Netzausbau und Co. für die Ohren
„Vernetzt“ – der Telekom Podcast zu Netzausbau, digitalen Zukunftsthemen und Konzernstrategie. 

Ab sofort geht „Vernetzt“ auf Sendung und berichtet über den Netzausbau, über digitalpolitische Themen oder die Konzernstrategie. Die Moderatorinnen und Moderatoren schauen hinter die Kulissen der Kommunikationstechnik, blicken in die Geschäftsbücher der Telekom und sprechen über Digitalpolitik und die Konzernstrategie.

Außerdem gehen in Impuls Talks regelmäßig Vorstände an das Mikrofon und talken mit exklusiven Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft zu Trendthemen der Branche. 

All diese Inhalte sind mit dem Vernetzt-Podcast bequem und einfach auf nur noch einem Kanal abrufbar. Ab sofort jetzt alle zwei Wochen neu – auf dem Podcast Hub der Telekom  und Spotify , Apple Music  und überall dort, wo es Podcasts gibt.

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Veröffentlicht in

Netze Politik und Regulierung