Schweinfurt auf dem Weg zur digitalen Zukunft.

Nachdem das Musikerviertel bereits nahezu vollständig erschlossen ist, bieten die Stadtwerke Schweinfurt und die Telekom mit dem aktuellen Ausbauprojekt nun auch den Anwohnern und Unternehmen in der Innenstadt und Bergl die Möglichkeit, vom Highspeed-Internet zu profitieren. Mehr als 12.500 Haushalte haben, damit die Gelegenheit, einen Glasfaser-Anschluss und damit Zugang zum stabilen Netz der Zukunft zu bekommen. Die Kooperationspartner planen, bis 2031 mehr als 27.000 Haushalte in Schweinfurt mit Glasfaser zu versorgen und so die Teilhabe an der digitalen Welt von morgen sicherzustellen.

„Der Ausbau des Glasfasernetzes in Schweinfurt ist ein Meilenstein für unsere Stadt. Mit der flächendeckenden Glasfaser-Infrastruktur schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsfähige digitale Vernetzung und stärken den Wirtschaftsstandort nachhaltig. Durch die enge Kooperation zwischen den Stadtwerken Schweinfurt und der Telekom profitieren unsere Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen von einem schnellen und stabilen Internetzugang. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft für alle“, betont Oberbürgermeister Sebastien Remelé.

Breite Auswahl für den Kunden

Kunden können ihre Tarife nicht nur bei RegioNet, dem regionalen Anbieter der Stadtwerke Schweinfurt, buchen, sondern auch bei der Telekom und ihren Netzpartnern (z.B. 1&1, Vodafone, O2). Damit unterstreichen beide Partner, dass sie sich dem Open-Access-Prinzip verpflichtet fühlen. Die gemeinsame Netzoffenheit stellt sicher, dass alle Schweinfurter die Vorteile des Glasfasernetzes nutzen können.

Einfache Beratungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken oder der Telekom

Interessenten können zwischen verschiedenen Tarifen wählen und werden von den Stadtwerken, der Telekom und den Netzpartnern umfassend beraten.