Weinstadt: Jetzt bekommt Beutelsbach Glasfaser

„Die Stadtwerke haben sich zum zweitwichtigsten Ausbautreiber in der Region nach der Telekom entwickelt, erzielen eine überdurchschnittlich hohe Ausbaugeschwindigkeit und unterstützen so maßgeblich das Erreichen der zeitlichen regionalen Ausbauziele. Die Stadtwerke versorgen einen Stadtteil nach dem anderen mit schnellstem Internet und erreichen kontinuierlich immer mehr Haushalte und Gewerbetreibende“, lobt Helmuth Haag, Leiter Kommunikation der Gigabit Region Stuttgart GmbH, das Engagement der Stadtwerke. Sein Fazit: „Da treffen sich Zwei zum Wohle aller.“

Das sieht auch Oberbürgermeister Michael Scharmann so: „Mit dem heutigen Baustart setzen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Zukunft unserer Stadt. Ein leistungsfähiges Glasfasernetz ist essenziell für Wirtschaft, Bildung und das alltägliche Leben unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich freue mich, dass wir den Ausbau in Beutelsbach nun offiziell starten können und damit einen weiteren Stadtteil an das Netz der Zukunft anschließen.“

Netzausbau und Vermarktung gehen Hand in Hand

Die Stadtwerke Weinstadt bauen das Glasfasernetz aus. Die Telekom vermarktet das Netz und übernimmt auch den Netzbetrieb. „Der Netzausbau gelingt am schnellsten mit vereinten Kräften und einem gemeinsamen Ziel“, sagt Alexander Ostertag, Regionalmanager der Telekom im Rems-Murr-Kreis. „So punkten beide Partner mit ihren Kernkompetenzen. Mit unserer Kooperation bringen wir Glasfaser bis in die Wohnung und betreiben gleichzeitig ein anbieteroffenes Netz.“

Insgesamt werden die Stadtwerke in diesem und dem kommenden Jahr 19 Kilometer Glasfasertrassen verlegen. Wegen der Größe des Stadtteils wird der Ausbau in zwei Bauabschnitte unterteilt. 2.600 Haushalte sollen bis Anfang 2026 an das neue Glasfasernetz angeschlossen werden, die restlichen 1.400 Haushalte folgen im Anschluss. Damit der Zeitplan aufgeht, wird das ausführende Tiefbauunternehmen Leonhard Weis parallel in mehreren Straßenzügen gleichzeitig arbeiten.

Der Fahrplan bis 2030 steht

Mit dem Glasfaserausbau wird ein wichtiger Schritt für die digitale Infrastruktur Weinstadts gesetzt. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Telekom, den Stadtwerken, der Stadt und den Ausbaupartnern wird Weinstadt zukunftsfähig gemacht. Der Ausbau startete Schnait und Strümpfelbach, da diese beiden Stadtteile im Vergleich zu den anderen bislang unterversorgt waren. In Strümpfelbach begrüßten Stadtwerke und Telekom vor einem Jahr den ersten Kunden. Mittlerweile nutzen schon viele Kunden das neue Glasfasernetz.

Nach Beutelsbach kommen als nächstes die Stadtteile Großheppach und Endersbach an die Reihe. Bis zum Jahr 2030 sollen insgesamt rund 13.000 Haushalte in Weinstadt die Möglichkeit auf einen kostenlosen Glasfaseranschluss erhalten.