Kinder auf Spurensuche für eine bessere Zukunft
In einer dreiteiligen Mini-Serie auf teachtoday.de sind Kinderreporter*innen unsere Nachhaltigkeitsdetektive. Sie nehmen unter die Lupe, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenhängen.
In einer dreiteiligen Mini-Serie auf teachtoday.de sind Kinderreporter*innen unsere Nachhaltigkeitsdetektive. Sie nehmen unter die Lupe, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenhängen.
Die Telekom tut viel, um eine sichere und kompetente Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Im Rahmen der Telekom Initiative Teachtoday ist eine neue Mini-Serie rund um Nachhaltigkeit entstanden. Der Clou: Spannende Themen werden im geheimnisvollen Schwarzweißfilm unterhaltsam und altersgerecht aufbereitet.
Die Serie wird von Isabella, der cleveren Detektivin, und den Kinderreporter*innen Juri und Sophia geleitet. Sie hinterfragen kritisch, welche Technologien wirklich helfen – und zeigen, dass digitale Medien nicht nur Teil des Problems, sondern auch der Lösung sein können. Die Kids sprechen mit Expert*innen und zeigen auf, wie Kinder und Jugendliche aktiv werden können. Dabei werden Zusammenhänge zwischen Klimawandel, nachhaltigem Handeln und digitaler Verantwortung vermittelt.
Episode 1: KI-Technik für den Klimaschutz? Hier wird untersucht, ob Künstliche Intelligenz wirklich helfen kann, die Umwelt zu schützen. Falko Finzel von der Deutschen Telekom IT erklärt, wie Green Coding funktioniert.
Episode 2: Smart Home, Smart Future? Amando Pascotto von der gemeinnützigen Calliope gGmbH zeigt, wie bereits Kinder und Jugendliche Technik einsetzen können, um nachhaltiges Wohnen zu ermöglichen.
Episode 3: Nachhaltig im Alltag In dieser Folge geben Sarina Bauer von Ecosia und Maria Gose vom WWF Tipps, wie kleine Änderungen große Wirkungen haben können.
Die Folgen der Nachhaltigkeitsdetektive verbinden zwei wichtige Engagements der Telekom: den kompetenten Umgang mit digitalen Medien und den Einsatz für den Klimaschutz. Bis Ende des Jahres wird der gesamte Konzern im eigenen Betrieb die Klimaneutralität erreichen – ein weiterer Schritt auf dem Weg zum grünen Telekommunikationsunternehmen.