Kinder auf Spurensuche für eine bessere Zukunft

Die Telekom tut viel, um eine sichere und kompetente Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Im Rahmen der Telekom Initiative Teachtoday ist eine neue Mini-Serie rund um Nachhaltigkeit entstanden. Der Clou: Spannende Themen werden im geheimnisvollen Schwarzweißfilm unterhaltsam und altersgerecht aufbereitet.

Die Serie wird von Isabella, der cleveren Detektivin, und den Kinderreporter*innen Juri und Sophia geleitet. Sie hinterfragen kritisch, welche Technologien wirklich helfen – und zeigen, dass digitale Medien nicht nur Teil des Problems, sondern auch der Lösung sein können. Die Kids sprechen mit Expert*innen und zeigen auf, wie Kinder und Jugendliche aktiv werden können. Dabei werden Zusammenhänge zwischen Klimawandel, nachhaltigem Handeln und digitaler Verantwortung vermittelt.

Drei Folgen voller Abenteuer und Wissen

Episode 1: KI-Technik für den Klimaschutz? Hier wird untersucht, ob Künstliche Intelligenz wirklich helfen kann, die Umwelt zu schützen. Falko Finzel von der Deutschen Telekom IT erklärt, wie Green Coding funktioniert.

Hier geht es zu Episode 1.

Episode 2: Smart Home, Smart Future? Amando Pascotto von der gemeinnützigen Calliope gGmbH zeigt, wie bereits Kinder und Jugendliche Technik einsetzen können, um nachhaltiges Wohnen zu ermöglichen.

Hier geht es zu Episode 2.

Episode 3: Nachhaltig im Alltag In dieser Folge geben Sarina Bauer von Ecosia und Maria Gose vom WWF Tipps, wie kleine Änderungen große Wirkungen haben können.

Hier geht es zu Episode 3 .

Wie die Telekom den Klimaschutz fördert

Die Folgen der Nachhaltigkeitsdetektive verbinden zwei wichtige Engagements der Telekom: den kompetenten Umgang mit digitalen Medien und den Einsatz für den Klimaschutz. Bis Ende des Jahres wird der gesamte Konzern im eigenen Betrieb die Klimaneutralität erreichen – ein weiterer Schritt auf dem Weg zum grünen Telekommunikationsunternehmen.