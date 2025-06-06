Geförderter Glasfaserausbau startet in Geislingen an der Steige

Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer sagte beim Spatenstich im Ödenturmsaal im Weiler ob Helfenstein: „Schnelles Internet ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom. Glasfaser ist die Technologie, die alle heutigen und zukünftigen Datenmengen transportieren kann. Ich freue mich deshalb, dass die Telekom jetzt auch Randlagen und die Gemeinschaftsschule am Tegelberg mit Glasfaser erschließt.“

Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom für die Region Stuttgart, erklärte: „Im gesamten Landkreis bieten wir bereits 23.000 Haushalten Glasfaseranschlüsse über unseren Eigenausbau an. In Geislingen sind es über 9.000 Haushalte und Betriebe. Vom geförderten Ausbau profitieren jetzt zusätzlich 335 Haushalte sowie die Tegelbergschule, die wir im Eigenausbau nicht wirtschaftlich erschließen können. Die ersten Kunden werden ihren Glasfaseranschluss bereits in wenigen Monaten nutzen können.“

Insgesamt 13 Förderprojekte in neun Kommunen

Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten neben Geislingen auch in Bad Boll, Bad Ditzenbach, Börtlingen, Donzdorf, Eislingen, Ottenbach, Rechberghausen und Salach bislang unterversorgte Haushalte an ihr Glasfasernetz anschließen. Martin Stölzle, Bürgermeister von Donzdorf, vertrat Landrat Edgar Wolff beim symbolischen Spatenstich für den gesamten Landkreis. Er sagte: „Das Ausschreibungsverfahren hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt endlich losgeht und der Bagger rollen kann. Mit der Telekom haben unsere Kommunen einen kompetenten und zuverlässigen Partner an ihrer Seite.“

Das neue Glasfasernetz ermöglicht deutlich höhere Geschwindigkeiten bis 1.000 Megabit pro Sekunde. Der Ausbau in den geförderten Kommunen soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Die Telekom wird dafür mehr als 170 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und 49 neue Netzverteiler aufstellen. Insgesamt profitieren von der 13 Förderprojekte: 4 für Schulen, 6 für Gewerbegebiete und über 530 unterversorgte Haushalte. Das Fördervolumen umfasst insgesamt rund 9,4 Millionen Euro.

Katharina Manthey, Referentin im Ministerium für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg betont: „Der Ausbau der digitalen Infrastruktur im Landkreis Göppingen ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem flächendeckenden, leistungsstarken Breitbandnetz in Baden-Württemberg. Schnelle und zuverlässige Internetverbindungen sind heute unerlässlich, um wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Teilhabe in allen Regionen des Landes zu gewährleisten. Mit dem heutigen Spatenstich in Geislingen erschließen Sie Haushalte, Betriebe und Schulen, die bislang keinen Zugang zu schnellem Internet hatten. Dank der Breitbandförderung von Bund und Land schaffen wir hier die Grundlage für zukunftssichere Glasfaseranschlüsse und schließen eine entscheidende Lücke in der digitalen Infrastruktur. Projekte wie dieses sind entscheidend, um Baden-Württemberg als starken und innovativen Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln.“

Simon Steer, Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) erklärt: „Wir freuen uns, dass unser Vertragspartner, die Deutsche Telekom, in Geislingen im geförderten Ausbau Glasfaser für weitere Haushalte verlegt. Förderprojekte leisten einen wichtigen Beitrag zum flächendeckenden Ausbau in nicht wirtschaftlichen Gebieten und unterstützen unsere zeitlichen Ausbauziele.“