Schluss mit Staub und Kreide: Telekom digitalisiert mehr als 1000 Klassenzimmer

Wenn Alexander Nollen an seine eigene Schulzeit zurückdenkt, kommt ihm vor allem der ungeliebte Tafeldienst in den Sinn. Seit Anfang dieses Jahres müssen sich die Rostocker Schülerinnen und Schüler zumindest darüber keine Gedanken mehr machen. Gemeinsam mit den Partnerunternehmen Viewsonic und Hyrican hat die Telekom die 44 städtischen Schulen mit modernen Whiteboards, sogenannten digitalen Tafeln, ausgestattet. Ein wichtiger Schritt in Richtung digitale Bildung, der den Unterricht interaktiver und zeitgemäßer gestalten soll.

Als Projektleiter war Alexander Nollen seitens der Deutschen Telekom schon bei der Ausschreibung im Jahr 2022 mit eingebunden. Nach erfolgreichem Zuschlag begann 2023 der Rollout, im Rahmen dessen die neuen Systeme in den Klassenräumen installiert wurden. „In der Zeit war ich vor allem für die Betreuung des Kunden also des Schulverwaltugsamtes zuständig“, erklärt der Vertriebler.

Drei Montageteams im Dauereinsatz

Der Einsatz, der sich bis Anfang des Jahres hinzog, war alles andere als einfach: In jedem einzelnen Klassenraum mussten die insgesamt drei Montageteams die alten - mitunter sehr schweren - Tafeln demontieren. „Teilweise waren das noch die alten Tafeln aus DDR-Zeiten mit Seilsystem aus den 60er oder 70er Jahren. Manche davon waren sogar in die Wand eingemauert“, erinnert sich Nollen. Im Schnitt schafften die Montageteams der Firma Hyrican fünf bis sieben Tafeln pro Tag. Die Installation der neuen Whiteboards des Herstellers Viewsonic wurde dann nach den Rekonstruktionsmaßnahmen der Hansestadt Rostock erledigt.

„Eine wirklich spannende Herausforderung, die Digitalisierung in so vielen Schulen gleichzeitig voranzutreiben“, erklärt Nollen. Ziel sei es gewesen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern moderne Werkzeuge an die Hand zu geben, um den Unterricht lebendiger und effektiver zu gestalten. Das Ergebnis ist eine nachhaltige Lösung, die Rostock in der digitalen Bildung deutlich voranbringt.

Telekom will digitale Bildung weiter vorantreiben

Digitale Bildung ist eines der großen und dringlichen Themen für Deutschland und dafür setzt sich auch die Deutsche Telekom ein. Ob mit einem ganzheitlichen Portfolio, einer durchgängigen Betreuung von der ersten Beratung bis zu Betrieb und Service oder mit einer Vielzahl gesellschaftspolitischer Engagements sowie ehrenamtlicher Initiativen wie z.B. beim Digitaltag 2025.

Gut zu wissen: Bundesweiter Digitaltag 2025

Am 27. Juni findet der bundesweite Digitaltag 2025 statt. Das Fokusthema lautet dieses Jahr: "Digitale Demokratie. Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken." Auch die Deutsche Telekom beteiligt sich mit dem DIGITAL@School Campus. Der Aktionstag selber bietet zahlreiche Workshops, Diskussionsrunden, Stadtfeste und Tage der offenen Tür, bei denen digitale Technologien vorgestellt, erklärt und ausprobiert werden können. Das Angebot des Digitaltags ist für alle kostenlos. In ganz Deutschland finden zahlreiche Aktionen rund um digitale Teilhabe statt. Wo in eurer Nähe Digitaltag ist, zeigt die Aktionslandkarte . Die Deutsche Telekom ist am 24. & 25. Juni mit dem DIGITAL@School Campus für die Klassen 3-6 im Telekom Forum in Bonn vertreten. Nähere Informationen dazu findet ihr hier .