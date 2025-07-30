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30 Jahre Telekom: App führt durch Bonner Partymeile

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Konzerte, Drohnen, Picknick und Straßenkunst – die Telekom feiert am 12. Juli ihren 30. Geburtstag mit einem bunten Programm quer durch die Bonner Innenstadt und am Beueler Rheinufer. Damit Besucherinnen und Besucher viele Highlights genießen können, steht eine App als Guide bereit.  

30 Jahre Telekom: App führt durch Bonner Partymeile
Konzerte, Drohnen, Straßenkunst: Am 12. Juli feiert die Telekom in Bonn ihren 30. Geburtstag. Eine App leitet durch das Programm. 

Am 12. Juli wird gefeiert. Und zwar dort, wo die Geschichte der Telekom als eigenständiges Unternehmen vor 30 Jahren begann: in Bonn. Die Stadt verwandelt sich an diesem Tag in eine riesige Magenta-Festmeile, voller Musik, Überraschungen und toller Momente. Kostenlos, offen für alle und mit einem Programm, das sich sehen lassen kann. 

Alles auf einen Blick in der “Telekom Events”-App 

Damit sich die Besucherinnen und Besucher nicht durch gedruckte Programme und Flyer wühlen müssen, gibt es zur Feier eine eigene App. Die "Telekom Events” App zeigt alle Programmpunkte, Bühnen, Uhrzeiten, Acts und besonderer Aktionen wie Silent Disco, Erlebnispfad und begehbarer Geburtstagstorte.  

Den Download für IOS findest du hier.
Den Download für Android findest du hier

Natürlich ist unsere App auch als Web-Version erhältlich. Diese findet ihr hier

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Kunst und Konzerte unter freiem Himmel 

Live und gratis spielt Clueso abends auf dem Bonner Münsterplatz – ein echtes Highlight für Fans deutschsprachiger Popmusik. Auf dem Dach der Bonner Kunsthalle gibt Chilly Gonzales ein exklusives Konzert im Rahmen der „Electronic Beats“-Reihe. Tickets kosten 30 Euro. Der Erlös geht an den Familienfonds RobinGood. Und über den ganzen Tag hinweg sorgen Musiker und Musikerinnen sowie Künstlerinnen und Künstler in der Innenstadt und am Rheinufer für Festival-Feeling.  

700 Drohnen am Himmel über Bonn 

Ein weiteres Highlight: die bislang größte Drohnenshow der Stadt. Die 15-minütige Choreographie ist mit Musik untermalt und von beiden Rheinseiten zwischen Kennedybrücke und Beethovenhalle sichtbar. 

Magenta Picknicktafel, Riesenrad und Familienprogramm 

Von der Innenstadt bis nach Beuel wird Bonn zur Erlebnismeile: mit einem Riesenrad direkt am Rheinufer, einer 70 Tische langen Picknicktafel für rund 500 Gäste, Streetfood, Zauberkünstlern, Hüpfburg, Kinderprogramm und vielem mehr. Für alle Generationen ist etwas dabei. 