Hurra, die Schule geht wieder los! Und alle können #DABEI sein!

Für die Deutsche Telekom ist Digitale Bildung Teil ihrer unternehmerischen DNA. Sie hat sich als Ziel gesetzt, dass, kumuliert im Zeitraum zwischen 2024 und 2027, mehr als 80 Mio. Personen von ihrem Engagement zur Förderung der digitalen Gesellschaft profitieren. Zum Schulstart gibt es ein neues, zeitlich begrenztes Angebot: das Kombipaket aus dem T Tablet 2 , der Perplexity Pro und einem preislich sehr attraktiven Tarif.

Das Tablet kostet in dieser Kombination einmalig nur 49,90 statt 399,- Euro, die Perplexity Pro ist für 18 Monate inklusive. Dazu der MagentaMobil Data S Tarif inkl. 5 GB Datenvolumen, der für 24 Monate nur 9,95/Monat anstatt 24,95 kostet. Es fällt kein Bereitstellungspreis an.