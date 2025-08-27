"Mein erstes Handy": Der neue SCROLLER bietet Tipps, Tricks und Einblicke für Kinder.

Dabei fördert der SCROLLER die sichere und kompetente Mediennutzung auf Augenhöhe und unterstützt Eltern, Erziehungsberechtigte und Pädagoginnen und Pädagogen bei der Vermittlung anspruchsvoller Inhalte.

Die neueste Ausgabe beinhaltet kindgerechte Infos, Tipps und Tricks zum ersten Smartphone.

Das erste eigene Handy

Für Kinder beginnt der Weg in die digitale Welt oft mit dem ersten eigenen Smartphone, das die meisten von ihnen beim Wechsel auf die weiterführende Schule erhalten.

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom besitzen nur 17 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen ein eigenes Smartphone, während bei den Zehn- bis Zwölfjährigen bereits drei Viertel der Kinder ein solches Gerät haben.

Mit dem Start des Schuljahres ist es an der Zeit, gemeinsam mit den Kindern deren erstes eigenes Gerät einzurichten und sie auf ihrem Weg zu einem sichereren Umgang mit dem ersten Smartphone zu unterstützen.

Spannende Tipps und Infos

Der SCROLLER zeigt Kindern, wie sie das Handy sicher und sinnvoll für den Familien- und Freizeitalltag nutzen können. Gleichzeitig sensibilisiert er für einen kritischen Blick bezüglich des Handykonsums.

SCROLLER beantwortet wichtige Fragen:

Welche Grundfunktionen hat ein Smartphone und wofür kann man es im Alltag nutzen?

Warum ist es wichtig, persönliche Daten zu schützen, sichere Passwörter zu verwenden und nur vertrauenswürdige Apps zu laden?

Warum helfen klare Absprachen mit den Eltern und ein bewusster Umgang mit dem Handy, Missverständnisse zu vermeiden und Medienzeit fair zu gestalten.

Die Inhalte sind zielgruppengerecht verpackt in spannende Stories, Audio- und Videobeiträge sowie Quizze. Eine Upcycling-Bastelanleitung für eine Handykette rundet den SCROLLER ab. So werden die Kinder dabei unterstützt, ihr neues Smartphone als Schlüssel zur digitalen Welt sicher und kompetent zu nutzen.

Engagement für die digitale Gesellschaft

Die Deutsche Telekom setzt sich dafür ein, dass alle Menschen an der digitalen Welt teilhaben können. Für das Unternehmen ist Medienkompetenz ein zentraler Bestandteil von digitaler Teilhabe und Digitaler Bildung. Mit kostenlosen, leicht verständlichen und unterhaltsamen Materialien und Formaten zu den vielfältigen Aspekten von Medienkompetenz unterstützen wir Menschen dabei, sich im Netz sicher, kompetent und souverän zu bewegen.

Ziel ist es, dass kumuliert im Zeitraum zwischen 2024 und 2027 mehr als 80 Mio. Personen von unserem Engagement zur Förderung der digitalen Gesellschaft profitieren. Mehr Informationen zu unseren erreichten Meilensteinen, laufenden Projekten und Zielen finden sich in unserem CR-Bericht .

