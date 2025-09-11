Digital X Focus Edition: KI im Mittelpunkt der Premiere in Köln

Zu den Höhepunkten zählten Keynotes von international bekannten Vordenkerinnen und Vordenker wie dem Entrepreneur Scott Galloway, der Polit-Ökonomin Maja Göpel, dem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Cybersicherheits-Expertin Keren Elazari. Praxisnahe Workshops ergänzen das Programm sowie Präsentationen von Partnern und Start-ups. Auf dem Innovation Playground gab es neue Lösungen live zum Ausprobieren wie zum Beispiel die Chefkoch Smart Glasses.

KI als Treiber von Transformation

„Digitalisierung ist der Herzschlag unserer Wirtschaft – und KI ihr Booster“, betonte Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden und Gastgeber der Digital X, in seiner Eröffnungsrede. Auch Telekom-Deutschlandchef Rodrigo Diehl unterstrich die Relevanz: „Lange war KI ein Mythos, heute ist sie Alltag. Wichtig ist: Wir müssen die KI aus den Debatten holen und in die Praxis bringen.“

Neben KI rückten auch Cloud-Lösungen und Sicherheit in den Fokus. Die Telekom bündelt mit der T Cloud ihre Cloud-Angebote unter einem Dach. Das ermöglicht Kundinnen und Kunden mehr digitale Souveränität. Und angesichts der wachsenden Bedrohungslage im Cyberraum liefert T-Security neue Services - erfolgsentscheidend für Unternehmen wie für die öffentliche Hand.

Telekom präsentiert T Mission

Mit T Mission bündelt die Telekom Produkte und Lösungen, die sich speziell an Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wenden. Das Angebot richtet sich an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste und stellt im Einsatz priorisierte Netzzugänge bereit – mit reservierte Bandbreite und Geschwindigkeit, Push-to-Talk- und Push-to-Video-Funktionen sowie KI-gestützten Tools. Die Telekom setzt dabei auch auf erfahrene Partner wie Motorola Solutions und TASSTA.

Fachlicher Austausch und Netzwerken

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung bot die Veranstaltung viel Raum für Austausch. Die „Kölsche Nacht“ setzte den Schlusspunkt unter einen intensiven Konferenztag, der zeigte: Digitalisierung kann auch inspirieren und Spaß machen.

„Digitalisierung und KI macht uns stärker und widerstandsfähiger“, bekräftigt Werner. „Das hat die Digital X Focus Edition in Köln gezeigt und erlebbar gemacht.“