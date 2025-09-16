Murr an der Murr nahezu vollständig mit Glasfaser versorgt

Nach dem umfassenden Eigenausbau zählen zu dieser Fördermaßnahme 16 Adressen mit insgesamt 13 Haushalten und 9 Geschäftsanschlüssen. Auch die Sporthalle und der Sonnenhof mit dem Reiterhof in Pleidelsheim erhalten jetzt Glasfaseranschlüsse.

Für diese Ausbaumaßnahme bringt die Telekom rund drei Kilometer Glasfaserkabel in die Erde und errichtet zwei neue Verteiler. Weil bei dieser Fördermaßnahme nur 16 Adressen angeschlossen werden, kommen zwei Mini-Netzverteiler (NVt XS) für den ländlichen Raum zum Einsatz. Sie sind deutlich platzsparender und auch kostengünstiger als die großen Standardmodelle, in denen Kapazitäten für künftige Nutzer vorgehalten werden.

„Vom geförderten Ausbau profitieren jetzt auch die Adressen, die wir mit unserem Eigenausbau nicht wirtschaftlich erschließen konnten“, erklärt Volker Ackermann, Regio Manager für den Glasfaserausbau der Telekom im Landkreis Ludwigsburg, anlässlich des Spatenstichs. „Mit unserem Eigenausbau haben bereits rund 3.100 Haushalte und Gewerbe in Murr die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss der Telekom zu nutzen.“

Bürgermeister Torsten Bartzsch hebt die Bedeutung von zuverlässigen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die alle heutigen und zukünftigen Datenmengen transportieren kann. Eine schnelle und stabile Internetverbindung ist mittlerweile für private Haushalte und Gewerbetreibende gleichermaßen ein wichtiger Standortfaktor. Ich freue mich deshalb, dass auch bislang nicht optimal versorgte Gebäude jetzt per Glasfaser erschlossen werden und die jahrelangen gemeinsamen Bemühungen nun in diesen Ausbau münden. Mit diesem Ausbauschritt nähern wir uns der 100 Prozent-Glasfaserversorgung in Murr, darauf können wir alle gemeinsam stolz sein.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Gigabit Region Stuttgart hat sich das Unternehmen zusätzlich zum Eigenausbau erfolgreich an Ausschreibungen für den geförderten Ausbau beteiligt. Die Maßnahme wird vom Bund mit einer Förderquote von 50 Prozent und vom Land mit einer Förderquote von 40 Prozent unterstützt.

Die 22 Haushalte und Gewerbe können künftig mit Bandbreiten bis 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) im Internet surfen. Bislang mussten sie mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde auskommen. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind. Nutzerinnen und Nutzer können flexibel auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen reagieren. Glasfaser ist robust gegenüber äußeren Einflüssen wie Wasser oder Strom. Sie spart außerdem Energie und schont das Klima – deutlich mehr als das bestehende Kupfernetz. Dabei steht das Netz der Telekom auch für andere Inhalteanbieter offen, die mit der Telekom eine Nutzungsvereinbarung geschlossen haben.

„Wir freuen uns, dass wir noch in diesem Jahr einen weiteren großen Anteil stark unterversorgter Bereiche im Landkreis Ludwigsburg, durch Fördermittel von Bund und Land mit Glasfaser versorgen werden“, sagt Viktor Kostic Regio Manager für den Glasfaserausbau der Telekom im Landkreis Ludwigsburg.

Matthias Gauger, Leiter Technik der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) ergänzt: „Der überwiegende Teil der Region ist für Telekommunikationsunternehmen so attraktiv, dass sie eigenwirtschaftlich ausbauen können. Dennoch bleiben immer Gebiete übrig, die Förderung benötigen. Der Kooperationsvertrag der Region mit der Telekom ermöglicht auf optimale Weise die Verknüpfung der beiden Ausbauarten. Davon profitiert jetzt die Gemeinde Murr.“

