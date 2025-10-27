Faktencheck: Alles rund um die Umstellung auf das neue MagentaTV

Ein frisches MagentaTV seit Februar 2024

Seit Februar 2024 gibt es nun das neue MagentaTV. Sie bringt nicht nur ein modernes, frischeres Design mit, sondern bietet auch zusätzliche Komfortfunktionen, die dabei helfen, Inhalte schneller und einfacher zu finden. Außerdem sind neue Möglichkeiten zur Individualisierung vorhanden.

Zwei Wege zum neuen MagentaTV

Der Wechsel auf die neue Plattform kann auf zwei Wegen erfolgen:

Um in den Genuss des neuen MTV zu kommen, wechselt man einfach seinen Tarif. Damit bestimmt man selbst, wann der Wechsel stattfindet und kann sich überlegen, was man an seinem Tarif ohnehin optimieren möchte. Parallel werden einige Kundengruppen bereits jetzt technisch umgestellt. Dies, um möglichst schnell und viele Kunden in den Genuss des neuen MTV zu bringen.

Was bedeutet das für die Hardware?

Bei einer automatischen Umstellung durch die Telekom werden neue Geräte, in diesem Fall die MagentaTV One 2. Generation – falls erforderlich – automatisch zugesendet. Alte, nicht mehr kompatible Geräte müssen in diesem Fall nicht zurückgeschickt werden (können aber sehr wohl).

werden neue Geräte, in diesem Fall die MagentaTV One 2. Generation – falls erforderlich – automatisch zugesendet. Alte, nicht mehr kompatible Geräte müssen in diesem Fall nicht zurückgeschickt werden (können aber sehr wohl). Bei einem Tarifwechsel ist es hingegen notwendig, neue Hardware aktiv zu buchen, die alten Geräte zu kündigen und anschließend zurückzusenden.

Vorteile des Tarifwechsels

Ein Tarifwechsel bringt zwei Vorteile mit sich:

Die Umstellung erfolgt genau dann, wenn der Kunde es möchte.

Man profitiert gleichzeitig von den Konditionen und Vorteilen des neuen Tarifs.

Automatische Umstellung läuft bereits

Die sukzessive Umstellung durch die Telekom läuft bereits seit einigen Monaten und wird so lange fortgeführt, bis alle Kunden auf der neuen Plattform angekommen sind. Ein aktives Eingreifen ist dabei nicht nötig – alle betroffenen Kunden werden rechtzeitig informiert.

Wichtig: Es gibt keinen festen Termin, bis zu dem Kunden selbst aktiv werden müssen. Der vielfach genannte Abschalttermin zum 31.03.2026 ist falsch.

Fazit: Kein Grund zur Sorge

Wer möchte, kann jederzeit durch einen Tarifwechsel auf die neue MagentaTV Plattform wechseln.

Wer nichts unternimmt, wird mit der Zeit automatisch umgestellt – ohne Zusatzaufwand.

Alle Kunden erhalten im Vorfeld rechtzeitig Informationen zur Umstellung.

Damit ist klar: Niemand muss sich Sorgen machen. Ob durch aktiven Tarifwechsel oder automatische Migration – das neue MagentaTV kommt garantiert zu allen Kunden. Und das niemals zu schlechteren Konditionen als zuvor.

