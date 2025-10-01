Live-Event: Kopfsalat und Bauchgefühl

Manchmal wirbelt das Leben uns durcheinander. Ein Schicksalsschlag kann uns aus der Bahn werfen, den Alltag auf den Kopf stellen und alles verändern. In unserer modernen Welt fehlen uns oft die Rituale, die uns auf solche Situationen vorbereiten oder uns trösten. So wie ein Powershake uns neue Energie schenkt, brauchen wir auch in schweren Zeiten Kraftquellen. Doch wo finden wir sie? Und wie können wir sie nutzen, um gestärkt nach vorne zu schauen?

Darüber sprechen in unserem Live-Event Neurowissenschaftlerin Dr. Laura Wünsch und Oliver Herrmann, Leiter Wellbeing, Health & Safety der Deutschen Telekom AG. Sie können dabei sein.

Die Session findet von 11:00-12:00 Uhr statt. Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen.

Wann: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 11:00-12:00 Uhr

Wo: Plaza, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

Oder virtuell: Teams

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt, eine Version in deutscher Gebärdensprache sowie eine englische Übersetzung werden ebenfalls angeboten.

Die Sprecher



Oliver Herrmann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in internationalem Management, Beratung und Coaching – von seiner Zeit bei Booz Allen & Hamilton bin hin zu Führungsrollen bei T-Systems und der Deutschen Telekom. Seit Juli 2024 leitet er bei der Deutschen Telekom den Bereich Wellbeing, Health & Safety mit dem Ziel, eine energetisierte, gesunde und leistungsfähige Organisation zu fördern. Er ist zertifizierter systemischer Coach, Design Thinker, Autor, Speaker und Host des Podcasts Werde CEO deines Lebens .



Dr. Laura Wünsch ist Neurowissenschaftlerin, Cambridge Dozentin und Expertin für Mental Health und DEI und Gründerin von Neuroscience Consulting. Als globale Key Note Speakerin berät sie u.a. internationale Unternehmen im Bereich Mentale Gesundheit und menschenzentrierte Unternehmenskultur.

Über das Format

Kopfsalat und Bauchgefühl bietet Platz für Wissen, Inspiration, Austausch, Vernetzung und praktische Tipps zu mentalen Gesundheitsthemen, die Mitarbeitende in der Organisation beschäftigen. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Laura Wünsch zeigt, welche ungenutzten menschlichen Ressourcen eingesetzt werden können, um mehr Gelassenheit und Freude zu finden und die eigene Resilienz zu stärken. Der Inhalt basiert auf modernsten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die in einfachen Worten und Bildern vermittelt werden, so dass alle Teilnehmenden das Gelernte in ihrem Alltag umsetzen können.