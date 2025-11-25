Glasfaserausbau in Welzheim gestartet

„Wir werden 3.200 Haushalte und Gewerbe an unser Glasfasernetz anschließen,“ erklärt Sabine Wittlinger, Partnermangerin der Telekom in der Region Stuttgart. „Das sind bereits rund die Hälfte aller Anschlüsse in der Stadt. Die ersten Kunden werden ihren Anschluss Anfang 2026 nutzen können.“

Für die Ausbaumaßnahme verlegt das Unternehmen über 110 Kilometer Glasfaserkabel und errichtet 43 neue Verteiler. Die ersten Kunden werden ihren Anschluss Anfang des kommenden Jahres nutzen können.

In einigen Straßenzügen können in von der Stadt Welzheim in den vergangenen Jahren verlegte Leerrohre auch die Glasfaserkabel der Telekom eingezogen werden. Dadurch kann der Tiefbau reduziert werden. Für die anstehenden Bauarbeiten stehen das Bauamt der Stadt, die Telekom und die ausführenden Bauunternehmen in enger Abstimmung. Ziel ist es, die Beeinträchtigungen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer auf das Mindestmaß zu begrenzen. Alles in allem wird es rund anderthalb Jahre dauern, bis das Ausbauprojekt abgeschlossen ist.

Bürgermeister Thomas Bernlöhr sagt anlässlich des Spatenstichs: „Wir verstehen, dass ein Unternehmen beim Glasfaserausbau immer auch die Investitionssummen und die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten muss. Dadurch können sich Ausbauprojekte verzögern. Umso besser, dass der Ausbau jetzt startet. Etwas mehr als die Hälfte unserer Kernstadt wird in diesem Rahmen mit Glasfaser versorgt. Ein wirklich großer Schritt in Richtung zukunftsfähige digitale Infrastruktur hier vor Ort.“

Breite Zustimmung für den Glasfaserausbau

„Digitale Teilhabe ist heute wichtiger denn je – und dafür brauchen wir schnelles, stabiles Internet“, sagt Gerd Holzwarth, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr. „Mit dem heutigen Baustart legen wir in Welzheim den Grundstein für eine großflächige Versorgung und ermöglichen vielen Bürgerinnen und Bürgern echte digitale Teilhabe.“

Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) erklärt: „Ende 2025 soll jeder zweite Haushalt in der Region Stuttgart die Möglichkeit haben, Internet über Glasfaser zu buchen. Im Rems-Murr-Kreis wird dieses Ziel vor allem aufgrund des umfangreichen eigenwirtschaftlichen Ausbaus unseres Vertragspartners Telekom in den nächsten Wochen erreicht. Eine moderne digitale Infrastruktur auf Glasfaserbasis ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft.“

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

Wer den Glasfaseranschluss nutzen möchte, muss einen Glasfasertarif buchen. In Deutschland verdoppelt sich der monatliche Datenverbrauch pro Haushalt alle drei Jahre. Auch die Zahl der internetfähigen Geräte steigt stetig. Und das sind nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ wie Smartphone, Tablet und PC. Es gibt weitere Geräte, an die man nicht sofort denkt: Der Fernseher mit Netflix-Zugang, die Spiele-Konsole im Kinderzimmer, der Saugroboter mit Smart-Funktion, die intelligente Alarmanlage, der E-Book-Reader auf dem Nachttisch. In einem deutschen Haushalt gibt es heute zwölf bis 15 internetfähige Geräte, die ein Netz suchen. Alle benötigen eine stabile Verbindung, damit sie funktionieren. Ein Glasfaseranschluss sichert diese Stabilität.

Ein Glasfaseranschluss bietet höhere Übertragungsraten als ein Kupferanschluss. Er ermöglicht einen rasend schnellen Datentransfer – beim Hochladen und Herunterladen. Arbeiten, Lernen, Streaming und Gaming sind gleichzeitig und ruckelfrei möglich. Glasfaser ist robust gegenüber äußeren Einflüssen wie Wasser oder Strom. Sie spart außerdem Energie und schont das Klima – deutlich mehr als das bestehende Kupfernetz.