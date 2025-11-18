Smart School Wettbewerb – Schulen mit digitalen Konzepten gesucht

Bereits heute zählen 135 Smart Schools aus allen Bundesländern, Schulformen und sogar aus dem Ausland zum Netzwerk smarter Schulen des Bitkom. Zweimal im Jahr kommen sie zusammen, um voneinander zu lernen und gemeinsam die Zukunft des Lernens zu gestalten.

„Überall in Deutschland werden immer mehr digitale Anwendungen im Schul- und Bildungssystem genutzt und es entstehen beeindruckende Beispiele digitaler Bildung“, sagt Stefanie Kreusel, Konzernbeauftragte für Digitale Bildung und Schule der Deutschen Telekom. „Mit dem Smart School Wettbewerb gibt der Bitkom diesen Schulen Sichtbarkeit und zeigt, wie innovative Bildung gelingen kann. Das unterstützen wir aus vollem Herzen.“

Jubiläum mit Sonderpreis »Smart School Project«

Zum 10-jährigen Jubiläum der Smart School-Initiative wird in diesem Jahr erstmals der Sonderpreis »Smart School Project« verliehen. Ausgezeichnet wird ein herausragendes Einzelprojekt aus den Bereichen

digitale Schul- und Unterrichtskonzepte,

digitale Infrastruktur oder

Qualifizierung von Lehrkräften und Personal.

Der Sonderpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und steht sowohl neuen Bewerberschulen als auch bereits ausgezeichneten Smart Schools offen.

Bewerbung leicht gemacht

Die Bewerbungsphase läuft vom 27. Oktober 2025 bis 15. Februar 2026. Interessierte Schulen füllen in diesem Zeitraum ein zentrales Online-Bewerbungsformular aus. Empfohlen wird, eine zentrale Ansprechperson zu benennen und ausreichend Zeit für die Zusammenstellung der Unterlagen einzuplanen.

Teil der Bewerbung ist außerdem ein kurzes Video (max. 90 Sekunden), in dem die Schule zeigt, warum sie »Smart School« werden sollte.

Alle Informationen zum Wettbewerb und zum Bewerbungsprozess finden sich unter www.bitkom.org/smart-school .