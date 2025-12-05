DIGITAL@School: Telekom stärkt digitale Bildung

Rund 800 Corporate Volunteers bieten bundesweit Workshops rund um Robotik, Programmierung, Medienkompetenz und Künstliche Intelligenz.

Ziel von DIGITAL@School ist es, digitale Teilhabe für alle zu ermöglichen und Kindern einen verantwortungsbewussten, nachhaltigen Umgang mit neuen Technologien zu vermitteln. Dabei setzt die Initiative auf praxisorientierte, altersgerechte Methoden – von haptischen Robotikübungen über Coding-Einstiege bis hin zu Diskussionen über Chancen und Herausforderungen künstlicher Intelligenz. So werden Neugier, Selbstvertrauen und ein aktives Verständnis für die digitale Welt gefördert.

„Wir möchten, dass Kinder und Jugendliche die digitale Welt sicher und selbstbestimmt erleben und mitgestalten“, erklärt die Initiative. Das Motto: Aufklären statt verbieten. Technologien werden entmystifiziert und erlebbar gemacht, um Ängste abzubauen und Begeisterung zu wecken – insbesondere auch bei Mädchen, deren Teilnahme an MINT-Themen DIGITAL@School gezielt stärkt. Janine Rensmann - CHRO Product & Technology Deutsche Telekom AG - sagt: „In einer digitalen Welt sind vielfältige Sichtweisen, Fragen, Ideen essenziell für Innovation. Indem wir Mädchen in MINT-Bereichen fördern, stellen wir sicher, dass auch ihre Perspektiven in die Entwicklung von Produkten und Technologien einfließen, die unsere Zukunft gestalten."



Die Telekom sieht in DIGITAL@School einen wichtigen Beitrag zur digitalen Bildung sowie zur gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens. Das Engagement der Mitarbeitenden ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor: Die Corporate Volunteers arbeiten selbstorganisiert, intrinsisch motiviert und a-hierarchisch zusammen. Sie profitieren vom Austausch untereinander, erweitern ihr Netzwerk und erleben, wie sie durch ihr Wissen unmittelbar Wirkung erzielen.

„Freiwilliges Engagement ist Teil der Unternehmenskultur der Telekom. DIGITAL@School macht diese Haltung für Kinder, Eltern und Schulen sichtbar und stärkt Vertrauen und Nähe zur Marke“, heißt es aus dem Unternehmen.

Aktuell plant die Initiative zahlreiche Aktivitäten, darunter den Nikolaustag am 5. Dezember 2025 auf dem Bonner Landgrabenweg-Campus. Dabei werden rund 200 Kindern Workshops aus den Bereichen Programmierung, Robotik und Medienkompetenz angeboten. Zudem entstehen derzeit „DIGITAL@School Geschichten“, in denen Volunteers ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse teilen und so weitere Mitarbeitende inspirieren sollen.

Und auch für 2026 gibt es schon Pläne: Vom 16.-18. Juni 2026 findet zum fünften Mal der Campus in Bonn statt. Für die Kinder gibt es wieder viel zu erleben und kennenzulernen: Robotic, Coding, Künstliche Intelligenz und vieles mehr. Natürlich gibt es frühzeitig Infos rund um die Veranstaltung.

Mit DIGITAL@School setzt die Telekom ein starkes Zeichen für digitale Bildung, Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt – und zeigt, wie Technologie zu einem Werkzeug für Selbstbestimmung und Zukunftskompetenz wird.

Die Deutsche Telekom versteht Digitale Bildung als einen Beitrag zur Teilhabe. Alle Menschen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen die Möglichkeit haben, digitale Technologien sicher und kreativ zu nutzen. Mit dem Glasfaserausbau schafft sie die Basis, um digitale Lernformen nutzen zu können.

Unser Ziel ist es, dass kumuliert im Zeitraum zwischen 2024 und 2027 mehr als 80 Mio. Personen von unserem Engagement zur Förderung der digitalen Gesellschaft profitieren. Im Jahr 2024 haben bereits 34 Millionen Menschen von unseren Maßnahmen profitiert.