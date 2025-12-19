Technik unterm Weihnachtsbaum: Teachtoday hilft beim sicheren Umgang mit Handy & Co.  .  

Wichtig ist, wie sich Kinder, Jugendliche und Eltern in realen Situationen verhalten – wie sie Probleme lösen, kommunizieren und online Entscheidungen treffen. Das erfordert mehr als nur technisches Wissen: Medienkompetenz ist gefragt. Die Initiative Teachtoday der Deutschen Telekom stellt einen neuen Medienkompetenztest für die ganze Familie vor. Geboten werden individuelles Feedback und Tipps für sicheres Verhalten im Netz.

Der Test stützt sich auf das europäisch anerkannte 4C-Modell. Die vier Cs stehen für die wichtigsten Zukunftskompetenzen: Communication (Miteinander reden), Collaboration (Gemeinsam schaffen), Critical Thinking (Nachdenken und klug entscheiden) und Creativity (Ideen haben und ausprobieren).

Der Medienkompetenztest richtet sich an 9- bis 12-Jährige, 13- bis 16-Jährige sowie Erwachsene Eltern. Für alle drei Gruppen stehen ein Basis-Test zur ersten Einordnung bereit. Ein Test zur Vertiefung spezieller Themen folgt in Kürze. Nach Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein individuelles Feedback sowie weiterführende Tipps zur persönlichen Weiterentwicklung ihrer Medienkompetenz.

Die Basis-Version des Tests ist kostenlos hier abrufbar . Er ist zunächst auf Deutsch und Englisch verfügbar. Es werden keine persönlichen Daten abgefragt oder gespeichert.

Beispielfragen aus dem Medienkompetenztest

Eltern:

Du erfährst, dass dein Kind bei Freunden Videos schaut und Spiele spielt, die nicht für sein Alter geeignet sind. Wie gehst du auf die Eltern der Freunde zu?

Dein Kind zeigt dir eine Nachricht aus dem Klassenchat, in der über eine Mitschülerin gelästert wird. Es fragt: „Was soll ich jetzt machen?“ Wie reagierst du?



Kinder:

Dein Freund darf TikTok benutzen, du selbst darfst das noch nicht. Er sagt, du sollst dir die App installieren, dann könnt ihr zusammen Videos schauen. Was machst du?

Du schreibst im Chat mit einer Person, die sagt, sie ist im gleichen Fußballclub wie du. Sie fragt nach deinem Namen und deiner Adresse, um sich zu treffen. Was machst du?



Teenies:

Im Game-Chat schreibt dich jemand an, den du nicht kennst. Die Person will auf einen anderen Chat wechseln und schickt oder fordert anzügliche Bilder. Was machst du?

Jemand postet ein Foto von dir auf Social Media, ohne dich zu fragen. Du willst das nicht. Wie schreibst du der Person?