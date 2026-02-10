Safer Internet Day 2026: „KI and me. In künstlicher Beziehung.“

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Safer Internet Day 2026, der unter dem Motto „KI and me. In künstlicher Beziehung.“ stattfindet und in Deutschland von klicksafe koordiniert wird. Ziel des Aktionstags ist es, Chancen und Risiken von KI-gestützten Beziehungen sichtbar zu machen und einen reflektierten Umgang zu fördern.

Die Telekom beteiligt sich mit dem Bildungsangebot Teachtoday am Safer Internet Day. Im Fokus steht dabei die zunehmende Nutzung KI-gestützter Gesprächsangebote durch Kinder und Jugendliche – häufig in Phasen von Unsicherheit, Stress oder Entscheidungsfindung. Studien aus der Medien- und Entwicklungsforschung zeigen, dass permanente Bestätigung und unmittelbare Rückmeldungen Erwartungen an Unterstützung verändern und Einfluss darauf haben können, wie mit Zweifeln, Frustration und Problemen umgegangen wird.

Auf der Webseite Teachtoday.de werden zum Safer Internet Day Videointerviews mit Fachexperten aus medienpädagogischer und psychologischer Perspektive veröffentlicht. Sie erklären, warum KI-Chatbots häufig bestätigend, beruhigend und unterstützend reagieren, und ordnen ein, welche Auswirkungen diese Form der Interaktion auf den Alltag von Kindern, Jugendlichen und Familien haben kann. Der Talk bietet Eltern Orientierung, zeigt hilfreiche Fragen auf und macht deutlich, wo Grenzen liegen sollten – damit KI unterstützen kann, ohne zentrale Entwicklungs- und Aushandlungsprozesse zu ersetzen.

Mit ihrem Engagement zum Safer Internet Day unterstreicht die Telekom ihren Anspruch, digitale Innovation verantwortungsvoll zu gestalten und Familien dabei zu unterstützen, KI sicher, kompetent und reflektiert zu nutzen.