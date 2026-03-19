Telekom modernisiert Telekom@School: Neue Glasfaseranschlüsse für leistungsstarke digitale Bildung.

Die neuen FiberBoost Tarife gelten für öffentliche und private Bildungseinrichtungen. Ziel ist es, Schulen eine stabile, sichere und zukunftsfähige IT-Basis für modernen Unterricht zu ermöglichen.

Digitale Lernumgebungen zuverlässig nutzen

Digitale Lernplattformen, Videokonferenzen und cloudbasierte Anwendungen gehören heute zum pädagogischen Alltag. Mit den neuen glasfaserbasierten Internetanschlüssen stellt die Telekom sicher, dass Schulen diese Angebote zuverlässig nutzen können. Die Bandbreiten starten bei 300 Mbit/s im Download und können – je nach technischer Verfügbarkeit – auf 600 Mbit/s, 1 Gbit/s oder sogar bis zu 2 Gbit/s erweitert werden. Die Upload-Geschwindigkeit beträgt jeweils die Hälfte der Downloadrate.

Geförderte Anschlüsse für alle Schultypen

Von der Grundschule über Gymnasien bis hin zu Berufsschulen: Alle öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen können vom geförderten Telekom@School-Angebot profitieren. Der Anschluss umfasst bewusst einen reinen Internetzugang ohne Telefonie, um die pädagogische Nutzung in den Mittelpunkt zu stellen. Für administrative Tätigkeiten darf der subventionierte Anschluss nicht eingesetzt werden. Eine feste IP-Adresse kann optional eingerichtet werden.

Glasfaser als Basis moderner Schul-IT

Mit der Neuausrichtung konzentriert sich die Telekom ausschließlich auf geförderte Glasfaseranschlüsse. Dieser Schritt trägt den steigenden Leistungsanforderungen Rechnung und unterstützt den flächendeckenden Übergang zu gigabitfähigen Netzen. Bereits heute haben laut Breitbandatlas des Bundes rund 80 Prozent der rund 32.000 Schulstandorte Breitbandanschlüsse mit mindestens 1 Gbit/s verfügbar. Allein die Telekom hat bereits mehr als 11.600 Schulstandorte an ihr Glasfasernetz angebunden.

Einfache Verfügbarkeit–Prüfung und Beratung

Schulen können unkompliziert prüfen, ob Glasfaser vor Ort verfügbar ist, und ein unverbindliches Angebot anfordern. Sollte ein Standort noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen sein, stehen klassische DSL-Lösungen als Alternative für den Übergang bereit. Zudem können Schulen bei Bedarf über das Business Service Portal kostenfrei eine feste IP-Adresse einrichten. Für Fragen zur Berechtigung und Nutzung steht die kostenfreie Service Line Telekom@School unter 0800 5677756 zur Verfügung.

Bestehende Anschlüsse bleiben bestehen

Bereits geförderte Telekom@School-Anschlüsse bleiben unverändert aktiv. Ein Wechsel in die neuen FiberBoost-Tarife ist jederzeit möglich, sofern der Standort glasfaserversorgt ist.

Über Telekom@School

Seit mehr als 25 Jahren unterstützt die Deutsche Telekom Bildungseinrichtungen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Mit attraktiven Förderkonditionen, stabilen Glasfaseranschlüssen und kompetenter Beratung schafft Telekom@School eine leistungsstarke Grundlage für digitales Lernen in Deutschland.

