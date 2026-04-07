Zum Tod von Christian Schwarz-Schilling

Als Bundesminister für Post und Telekommunikation von 1982 bis 1992 stellte er die Weichen für den Übergang von der staatlichen Bundespost hin zu einer modernen, wettbewerblich geprägten Telekommunikationslandschaft. Insbesondere im Bereich des Mobilfunks setzte er früh wichtige Impulse beispielsweise für den GSM-Standard, die den Grundstein für die heutige Entwicklung legten.

Christian Schwarz-Schilling war ein Politiker mit Mut zur Veränderung. Früh erkannte er die Notwendigkeit, gewachsene Strukturen zu erneuern, und setzte sich mit Nachdruck für die Modernisierung der Bundespost ein. Sein Einsatz ebnete den Weg für die spätere Neustrukturierung und die Entstehung der Deutschen Telekom.

Sein Wirken hat die Telekommunikation in Deutschland nachhaltig geprägt und reicht weit über seine Amtszeit hinaus. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.