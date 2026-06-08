Sommerfest am Standort Bonn

Freut euch auf ein Sommerfest im Street-Style: locker, urban, kreativ und voller guter Energie. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Unterhaltung und spaßigen Aktivitäten – und natürlich jede Menge Gelegenheit zum Austauschen, Feiern und Zusammensein.

Erstmals öffnen wir die Tore auch für Family & Friends. Jetzt anmelden und gemeinsam einen sommerlichen Nachmittag voller Begegnungen, Musik und guter Stimmung am Landgrabenweg erleben. Die Anmeldung ist bis zum 3. Juli 2026 möglich.

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