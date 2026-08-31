10 Regeln für Sicherheit im Internet

6. Machen Sie eine Kopie von Ihren Daten.

Das heißt:

Sie machen eine neue Version von Ihren Daten.

Kopieren Sie die wichtigsten Sachen.

Zum Beispiel:

- Fotos

- Videos

- Texte

Machen Sie regelmäßig Kopien.

7. So werden Sie nicht betrogen!

Passen Sie auf im Internet.

Besonders bei Online Banking und Online Shops.

Gehen Sie immer direkt auf die Internet-Seite von der Bank.

Wenn Sie im Internet einkaufen wollen:

Gehen Sie immer direkt auf die Internet-Seite von dem Shop.

Gehen Sie auf keinen Fall auf andere Internet-Seiten.

Denn dort kann es eine Falle geben.

Vielleicht ist die Internet-Seite gefälscht.

Dann kann sie schlimme Sachen mit Ihrem Computer oder Handy machen.

8. Nutzen Sie mehrere E-Mail-Adressen.

Bekommen Sie oft News-Letter geschickt?

Dann benutzen Sie eine 2. Adresse für News-Letter.

So wird Ihr Haupt-Post-Kasten nicht voll.

Und Sie sind sicherer.

Betrüger haben es dann schwerer.

9. Löschen Sie alte Programme.

Manche Programme oder Apps brauchen Sie nicht mehr.

Diese Sachen sind dann nicht mehr aktuell.

Diese Sachen sollen Sie löschen.

Das macht Ihr Gerät sicherer.

10. Laden Sie nur das Nötigste im Internet hoch.

Passen Sie gut auf ihre persönlichen Daten auf.

Persönliche Daten sind zum Beispiel:

Name, Adresse oder Telefon-Nummer

Laden Sie nur wenige Bilder im Internet hoch.

Schreiben Sie ihren Namen nur in sichere Internet-Seiten.

Schreiben Sie ihre Telefon-Nummer nur in sichere Internet-Seiten.

Schreiben Sie Ihre Adresse nur in sichere Internet-Seiten.

Laden Sie immer so wenig wie nötig hoch.

Wörterbuch mit Erklärungen

Apps:

Apps sind kleine Software-Programme.

Auf dem Handy und dem Computer werden Apps genutzt.

Mit Apps kann man bestimmte Dinge tun.

Zum Beispiel Fotos anschauen und verändern.

Apps helfen bei vielen Dingen auf dem Handy und im Computer.

App-Store:

Im App-Store kann man Apps suchen und runter laden.

Manche Apps kosten Geld.

Der App-Store ist wie ein Katalog.

Computer:

Ein Computer ist ein Gerät.

Mit einem Computer kann man zum Beispiel:

Internet-Seiten anschauen,

Texte schreiben und speichern

oder Musik hören.

News-Letter:

News-Letter ist Englisch und heißt Brief.

Gesprochen wird es "Nuus-lätter".

News-Letter kommen oft von Firmen.

Die wollen oft etwas verkaufen.

Online-Shop und Online-Banking:

Im Internet kann man auch einkaufen.

Dafür gibt es besondere Seiten.

Hier kann man Sachen bestellen und mit Geld bezahlen.

Zum Bezahlen im Internet man Online-Banking nutzen.

Hierfür brauchen Sie ein Konto bei einer Bank.

Pass-Wort:

Ein Pass-Wort macht Handy und Computer sicher.

Ein Pass-Wort ist geheim.

Das Pass-Wort wird im Handy oder Computer eingetippt.

Dann kann der Computer genutzt werden.

Es darf nicht an Fremde gegeben werden.

Damit diese Handy und Computer NICHT kaputt machen.

Persönliche Daten:

Persönliche Daten sind Dinge, die etwas über Sie erzählen.

Zum Beispiel Ihr Name oder wo Ihr Zuhause ist.

Auch Ihre Telefonnummer ist eine persönliche Information.

Software:

Software ist ein anderes Wort für Computer-Programm.

Software ist englisch und wird „Soft-wär“ ausgesprochen.

Software ist ein Programm für den Computer.

Software kann man herunter-laden.

Sonder-Zeichen:

Sonder-Zeichen sind besondere Zeichen.

Ähnlich wie Buchstaben.

Zum Beispiel Komma, Prozentzeichen % oder Bindestrich -

Im Pass-Wort sind Sonder-Zeichen wichtig.

Sie machen das Pass-Wort sicherer.

Fremde können so nicht an geschützte Daten.

Update:

Update ist ein englisches Wort.

Es wird „Ap-deet“ gesprochen.

Update heißt auf Deutsch: aktualisieren.

Auf einem Computer bedeutet Update, dass man etwas besser gemacht hat.

Viren-Programm:

Ein Viren-Programm hält den Computer sicher.

Es schützt davor, dass Fremde heimlich Daten klauen.

Viren-Programme müssen oft neu runter geladen werden.

So bleibt der Computer immer sicher.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.