Achtung: Gefährliche Kurz-Nachrichten auf dem Handy

Nachrichten machen vieles leichter.

Sie können sich mit anderen Menschen austauschen.

Oder Sachen im Internet bestellen.

Das ist toll!

Aber es gibt auch Probleme.

Zum Beispiel:

Betrüger im normalen Leben.

Betrüger im Internet.

Wir zeigen Ihnen hier:

So können Sie sich schützen.

Zum Beispiel schickt Ihnen ein Betrüger

eine E-Mail

eine Nachricht in einer App eine

eine eine Kurz-Nachricht

Kurz-Nachrichten werden auch SMS genannt

So können SMS gefährlich sein

Manchmal sieht man direkt:

Diese Kurz-Nachrichten sieht komisch aus.

Oft kann man es nicht sofort erkennen.

Vielleicht kommt die Nachricht von einer Firma.

Aber die Nachricht ist nicht echt.

Zum Beispiel:

Sie bekommen eine SMS.

Die SMS ist von einer Firma.

Aber Sie kennen die Firma nicht.

Die Nummer von dem Handy ist Ihnen vielleicht unbekannt.

Sie sollten misstrauisch werden.

Es kann sein: die SMS ist nicht echt.

Die SMS kommt von einem Dieb.

Der Betrüger nennt sich dann zum Beispiel:

Ihr Internet-Anbieter

Ihr Bank-Dienstleister

Ihr Telefon-Anbieter

lhr Paket-Zusteller

In der SMS steht:

Sie müssen Ihre Daten eintragen.

Dann können Sie mehr Infos bekommen.

Aber das stimmt nicht.

Sie klicken auf den Link in der SMS.

Dann kommen Sie auf eine falsche Internet-Seite.

Oder Sie bekommen ein gefährliches Computer-Programm.

Das kann großen Schaden machen.

Manche Handys sind nicht richtig eingestellt.

Dann kann es Probleme geben.

Zum Beispiel:

Ein gefährliches Computer-Programm wird auf dem Handy installiert.

Das gefährliche Programm schadet dem Handy.

Das gefährliche Programm wird über einen Link geladen.

Der Link ist in der SMS.

Das gefährliche Programm will viele Menschen infizieren.

Deshalb schickt sie die SMS an alle Telefonnummern im Telefon-Buch.

Das gefährliche Programm kann außerdem viele Kosten verursachen.

Wie kommen die Betrüger an Ihre Telefon-Nummer?

Das kann viele Gründe haben.

Zum Beispiel:

Sie haben Ihre Infos in einem Internet-Forum gegeben.

Aber jemand hat die Infos aus dem Forum geklaut.

Aber jemand hat die Infos aus dem Forum geklaut. Sie haben bei einem Versand-Händler etwas bestellt.

Und der Versand-Händler hat die Infos nicht richtig geschützt.

Und der Versand-Händler hat die Infos nicht richtig geschützt. Sie haben Ihre Infos in Sozialen Medien gegeben.

Jemand hat Ihre Infos aus den Sozialen Medien geklaut.

Jemand hat Ihre Infos aus den Sozialen Medien geklaut. Jemand hat Ihre Telefon-Nummer im Handy gespeichert.

Und dieser Jemand ist schon Opfer von Betrügern geworden.

Und dieser Jemand ist schon Opfer von Betrügern geworden. Es kann aber auch sein:

Die Betrüger haben zufällig ihre Nummer gewählt.

Das können Sie gegen gefährliche SMS tun

Sie bekommen eine SMS von einer unbekannten Nummer?

von einer unbekannten Nummer? Oder von einer seltsamen Nummer?

Sie kennen den Absender nicht?

Dann sollten Sie vorsichtig sein.

Der Inhalt von der SMS ist vielleicht nicht wichtig.

Dann sollten Sie die SMS nicht lesen.

Und Sie sollten auch keine Anrufe machen.

Vielleicht hören Sie in der SMS:

"Bitte rufen Sie mich an."

Oder Sie kriegen einen Link in die SMS.

Dann dürfen Sie nicht drauf klicken.

Überlegen Sie gut:

Ist die SMS wirklich von dem Absender?

Sie bekommen eine SMS mit einem Link?

Dann klicken Sie nicht auf den Link.

Auch wenn die SMS von einer Person kommt,

die Sie kennen.

Denn jemand könnte das Handy von der Person geklaut haben.

Und der Dieb könnte Ihr Handy benutzen.

Sie haben ein Handy mit Schutz-Programm?

Dann prüfen Sie das Handy regelmäßig.

Prüfen Sie: Ist ihre Rechnung vom Handy richtig.

Vielleicht bezahlen Sie plötzlich mehr Geld für das Handy.

Sie haben ein gefährliches Programm auf Ihrem Handy?

Dann müssen Sie Ihr Handy schützen.

Sie müssen das Handy in den Flug-Modus bringen.

Das heißt:

Sie müssen das Handy ausschalten.

Dann können Sie Bilder und Infos und Kontakte sichern.

Sie können die Sachen von Hand sichern.

Oder Sie benutzen eine App für die Sicherung.

Sie können dann alles auf dem Handy sichern.

Danach stellen Sie das Handy wieder auf die Werks-Ein-Stellung zurück.

Das heißt: Das Handy ist wieder so wie am Anfang.

Die gefährliche Software ist dann weg.

Besser: Vorher das Handy sicherer machen

Sie können Ihr Handy so einstellen:

Sie dürfen keine Programme von unbekannten Quellen installieren.

Dann können Sie die Programme nicht installieren.

Warum löschen die Telefon-Anbieter nicht alle gefährlichen SMS ?

Die SMS sind gesetzlich geschützt.

Das heißt: Die Telefon-Anbieter dürfen die Inhalte nicht sehen.

Deshalb können Sie nicht erkennen: Die SMS ist gefährlich und muss gelöscht werden.

Wörterbuch mit Erklärungen

App:

App ist eine kurze englische Wort-Schreibung.

Es steht für: Application.

Application ist ein Software-Programm.

Man kann es auf dem Handy installieren.

Computer-Programm:

Mit einem Computerprogramm kann man Sachen auf dem Computer machen.

Internet:

Das Internet ist eine große Verbindung von Computern.

Mit dem Internet kann man zum Beispiel:

- Nachrichten lesen

- Musik hören

- Filme anschauen

SMS:

Das Wort kommt aus dem Englischen.

Es ist eine Abkürzung.

SMS steht für:

Kurze Nachricht auf dem Handy.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.