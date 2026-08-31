Aufgepasst! Manche Betrüger tun im Internet so als wären sie Sie

Manchmal stehlen Betrüger im Internet Ihre persönlichen Infos.

Persönliche Infos sind zum Beispiel:

Name

Adresse

E-Mail-Adresse

Konto-Nummer

Damit bestellen Sie Sachen im Internet.

Sie lassen die Sachen an ihre eigene Adresse schicken.

Aber Sie sollen bezahlen.

Das kann sehr teuer werden.

Viele Menschen bemerken das zu spät.

Der Betrug fällt erst auf, wenn

• eine Rechnung kommt

• oder Geld vom Konto abgebucht wird.

So können Sie Ihre persönlichen Infos im Internet schützen:

Bevor Sie Infos teilen,

überlegen Sie gut:

Wer darf was über mich wissen. Nehmen Sie Freundschafts-Anfragen nur von Menschen an,

die Sie persönlich kennen. Nutzen Sie verschiedene E-Mail-Adressen.

Zum Beispiel

- für Gewinnspiele

- für Kommentare

- für Freunde

- für die Arbeit Machen Sie Updates für

- Ihr Handy

- Ihren Computer Benutzen Sie einen Viren-Scanner .

Das ist ein Sicherheits-Programm für Computer oder Handy. Klicken Sie nie auf Links in einer E-Mail. Sie kennen den Absender einer E-Mail nicht.

Dann öffnen Sie nicht den Anhang von der E-Mail. Benutzen Sie ein sicheres Passwort. Benutzen Sie verschiedene Passwörter.

Zum Beispiel für:

- E-Mail

- Handy

- Computer

- Facebook

- Online-Shops Sie möchten etwas im Internet bestellen.

Dann prüfen Sie:

Ist der Internet-Shop echt.

Erst dann geben Sie Ihre Adresse an. Passen Sie auf.

Niemand soll Ihnen zusehen,

wenn Sie persönliche Infos in den Computer tippen. Nutzen Sie eine sichere Internet-Verbindung. Sie wollen Ihren Computer verkaufen.

Oder Sie wollen den Computer verschrotten.

Dann löschen Sie vorher Ihre persönlichen Infos.

So reagieren Sie richtig

Sie glauben, Ihre persönlichen Infos wurden geklaut.

Dann machen Sie Folgendes:

Ändern Sie alle Passwörter. Sagen Sie Ihren Freunden Bescheid.

Sie sollen aufpassen.

Vielleicht schickt der Betrüger Nachrichten. Prüfen Sie Ihren Computer mit einem Viren-Scanner . Prüfen Sie Ihre Konto-Auszüge.

Vielleicht wurde Geld abgebucht

und Sie wissen nicht wofür.

Sie wurden betrogen.

Das können Sie tun:

Sie waren vorsichtig.

Trotzdem hat Sie jemand betrogen.

Dann gehen Sie zur Polizei.

Sie bekommen eine Rechnung von einem Online-Shop

und Sie haben nichts bestellt.

Dann müssen Sie mit dem Online-Shop Kontakt aufnehmen.

Suchen Sie jemanden, der Ihnen dabei hilft.

Manchmal kann ein Anwalt am besten helfen.

Wörterbuch

Identität:

Identität ist, wer eine Person ist.

Es ist ihre Persönlichkeit und ihre Eigenschaften.

Jeder Mensch hat eine eigene Identität.

Sie macht jeden Menschen einzigartig.

Viren-Scanner:

Das ist ein Sicherheits-Programm für Computer oder Handy.

Hinweis:

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.