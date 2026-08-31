Warum wir von einem Haus sprechen

Ein Haus braucht einen festen Boden

und ein gutes Dach.

Dann ist man im Haus sicher.

So ist das auch bei der Digitalisierung.

Man muss Verantwortung übernehmen

und alles gut machen.

Dann sind die Menschen auch in der digitalen Welt sicher.

Bei der Digitalen Verantwortung denken wir darüber nach:

Welche Verantwortung haben wir mit der neuen Technik.

Wir denken an die Menschen.

Das ist unser Schutz-Dach.

Unsere Firma ist für alle Menschen wichtig.

Zum Beispiel:

- für die Kunden und Kundinnen

- für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

- für die Besitzer und Besitzerinnen von Aktien

- für andere Firmen

Alle Menschen sind wichtig für uns.

Wir machen neue Technik?

Dann müssen wir auch an alle Menschen denken.

Das Haus der Digitalen Verantwortung ist sehr stark.

Es hat eine gute Grundlage.

Recht und Gesetz

Wir halten uns an das Recht und Gesetz.

• Recht und Gesetz sind Regeln.

• Recht und Gesetz sind für alle Menschen in einer Gesellschaft.

• Jeder Mensch muss sich an Recht und Gesetz halten.

Wir machen auch im Internet alles richtig.

Wir halten uns an das Recht und Gesetz. • Recht und Gesetz sind Regeln. • Recht und Gesetz sind für alle Menschen in einer Gesellschaft. • Jeder Mensch muss sich an Recht und Gesetz halten. Wir machen auch im alles richtig. Menschen-Rechte

Wir sagen:

Die Menschen-Rechte sind wichtig.

• Die Menschen sollen im Internet frei sein.

• Die Menschen sollen nicht benachteiligt werden.

• Die Menschen sollen alles sagen können.

Wir sagen: Die Menschen-Rechte sind wichtig. • Die Menschen sollen im frei sein. • Die Menschen sollen benachteiligt werden. • Die Menschen sollen alles sagen können. Kultur und Werte

Wir finden die Kultur von jedem Land toll.

Alle Länder sind anders.

Aber wir finden auch viele Sachen überall gleich gut.

Wir arbeiten mit diesen Regeln:

Daten-Schutz und Sicherheit

Wir sorgen für Sicherheit.

Wir sagen Ihre privaten Infos nicht weiter.

Wir sorgen für Sicherheit. Wir sagen Ihre privaten Infos weiter. Klarheit und Gespräche

Wir reden mit den Menschen über die Chancen von der Digitalisierung .

Und wir reden über die Gefahren von der Digitalisierung.

Wir zeigen auch:

So arbeiten wir.

Wir arbeiten genau nach Regeln.

Die Regeln sind fest.

Fest wie der Boden für ein Haus.

Wir denken immer an die Menschen.

Wir machen die Technik für die Menschen.

Wir machen 4 Bereiche auf:

Digitale Ethik

Wir denken über die Regeln für das Internet und für Computer nach.

Wir denken dabei an die Menschen.

Wir machen das Internet und die Computer gut.

Wir denken über die Regeln für das und für nach. Wir denken dabei an die Menschen. Wir machen das und die gut. Digitale Teilhabe

Alle Menschen sollen bei der Digitalisierung mitmachen können.

Alle Menschen sollen bei der mitmachen können. Was wird aus der Arbeit?

Die Telekom denkt darüber nach.

Die Telekom will sich darum kümmern:

Die Arbeit soll für alle gut sein.

Die Telekom denkt darüber nach. Die Telekom will sich darum kümmern: Die Arbeit soll für alle gut sein. Wir schützen das Klima .

Und wir schützen die Umwelt.

Das sollen wir gemeinsam machen.

Die Digitalisierung hilft dabei.

Zum Beispiel:

Weil man nicht mit dem Auto zu jemandem fährt,

sondern am Computer zusammen arbeitet.

Wörterbuch mit Erklärungen

Computer:

Ein Computer ist ein Gerät.

Mit einem Computer kann man zum Beispiel:

- Internet-Seiten anschauen

- Texte schreiben und speichern

- Musik hören

Datenschutz:

Datenschutz bedeutet:

Man weiß etwas über eine andere Person.

Aber diese Infos sagt man nicht weiter.

Infos können auf einem Computer sein.

Oder Infos sind auf Papieren.

Man passt auf die Infos auf

Deshalb schließt man die Infos ein:

- Auf dem Computer.

- Oder in Schränken.

Digitale Verantwortung:

Verantwortung ist, wenn man für etwas ver-antwortlich ist.

Man muss sich um etwas kümmern.

Digital heißt:

Das gilt auch für Sachen,

die man mit dem Computer macht.

Digitalisierung:

Digi-Ta-Li-Sierung heißt:

Neue Technik kommt ins Leben.

Zum Beispiel:

• Smartphones

• Tablet Computer

Digitale Welt:

Die digitale Welt ist eine Welt mit Computer-Technik.

Und mit Internet-Technik.

In der digitalen Welt kann man zum Beispiel:

- E-Mails schreiben

- Einkaufen

- Filme anschauen

Ethik:

Ethik ist eine Wissen-Schaft.

Ethik ist eine Wissen-Schaft über Moral.

Moral ist wie man sich richtig verhält.

Internet:

Das Internet ist ein Netz.

Es ist eine große Verbindung von Computern.

Mit dem Internet kann man zum Beispiel:

- Nachrichten lesen

- Musik hören

- Filme anschauen

Klima:

Klima beschreibt:

Wie sieht das Wetter über einen langen Zeitraum aus.

Kultur:

Kultur ist wichtig für Menschen.

Kultur ist alles, was Menschen machen.

Und alles, was Menschen erfinden.

Kultur ist zum Beispiel:

• Musik hören

• Bilder anschauen

• Geschichten lesen

• oder eine Sprache sprechen.

Werte:

Werte sind Dinge die wichtig sind.

Zum Beispiel:

- Freiheit

- Respekt

- Verantwortung

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.