Wir wollen eine bunte Firma sein.

Das heißt: Wir wollen viele verschiedene Menschen in der Firma.

Zum Beispiel:

junge und alte Menschen

Menschen haben eine unterschiedliche Herkunft

Menschen haben ein unterschiedliches Geschlecht

Menschen haben verschiedene Religionen

Menschen haben verschiedene sexuelle Orientierungen

Menschen haben verschiedene körperliche und gedankliche Fähigkeiten

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen gleich behandelt werden.

Alle Bewerber und Bewerberinnen sollen gleich behandelt werden.

Wir wollen Hindernisse abbauen.

Damit alle die gleichen Chancen haben.

Unsere Werte werden von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gelebt

Das ist wichtig für die Vielfalt in unserer Firma.

Alle Menschen sollen gerne bei uns sein.

Alle sollen ihre Stärken zeigen.

Dann werden wir als Firma besser.

Dann arbeiten wir besser für unsere Kunden.

Vielfalt hat viele Eigenschaften

Hier lesen Sie mehr über diese Eigenschaften.

Es sind 7:

1. Alter

Das Alter betrifft alle Menschen.

Der eine Mensch ist jung – der andere älter.

Auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind verschieden alt.

Das heißt:

Sie haben verschiedene Erfahrungen gemacht.

Und sie denken unterschiedlich über die Welt.

Das ist wichtig für unsere Arbeit.

Denn so können die Menschen:

besser zusammen arbeiten,

gute Ideen haben

2. Nationalität und Ethnizität

Nationalität heißt:

Aus diesem Land kommt ein Mensch.

Zum Beispiel aus Deutschland.

Ethnizität heißt:

Zu welcher Volksgruppe gehört ein Mensch.

Denn:

In einem Land können Menschen verschiedene Sprachen sprechen.

Oder unterschiedliche Bräuche haben.

Das ist wichtig für die Menschen.

Damit fühlen sich die Menschen wohl.

Manche Menschen werden wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe beschimpft.

3. Geschlecht

Das Geschlecht ist:

Was für einen Körper man hat.

Wie man sich fühlt.

Das Geschlecht ist nicht immer gleich.

Manche fühlen sich als Mann oder Frau.

Auch wenn sie anders aussehen.

Das nennt man „trans-gender“.

4. Was Menschen körperlich und gedanklich können

Menschen sind verschieden.

Sie können manche Sachen gut.

Sie können manche Sachen schlecht.

Das ist wichtig für:

das Leben

die Arbeit

Manche Menschen können zum Beispiel:

nicht gut laufen

nicht gut sehen

nicht gut hören

nicht gut denken

Das kann die Arbeit für die Menschen schwierig machen.

Zum Beispiel:

wenn man nicht mit dem Rollstuhl zur Arbeit kommt.

mit dem Rollstuhl zur Arbeit kommt. wenn man eine Aufgabe nicht richtig verstehen kann.

5. Religion/ Glaube

Viel Menschen glauben an etwas.

Sie haben eine Religion.

Sie sind zum Beispiel:

Buddhisten

Christen

Hinduisten

Moslems

Juden

Manche Menschen haben keine Religion.

Oder sie sagen:

Ich weiß nicht, ob es Gott gibt.

Der Glaube macht aus: So lebt ein Mensch.

6. Was für eine sexuelle Orientierung hat ein Mensch?

Und was für eine geschlechtliche Identität hat man?

„L-G-B-T-Q-I-A-+“ ist eine Abkürzung.

Die Abkürzung steht für viele unterschiedliche Menschen.

Die Menschen mögen Sex mit unterschiedlichen Menschen.

Das bedeutet zum Beispiel:

Männer lieben Männer

Frauen lieben Frauen

Oder sie lieben beide Geschlechter

Egal wie man sich fühlt.

Es ist okay.

7. Woher ein Mensch kommt

Die Herkunft von einer Person ist wichtig.

Die Herkunft sagt zum Beispiel:

woher die Person kommt.

wie die Person aufgewachsen ist.

wie die Familie lebt.

Zum Beispiel:

Wie viel Geld man hat.

Wie gut man lesen und schreiben kann.

Wörterbuch

Diversität:

„Diversät!“ ist ein anderes Wort für Vielfalt.

Das heißt: es gibt viele verschiedene Sachen.

Und viele unterschiedliche Menschen leben zusammen.

Zum Beispiel: Alte und Junge

Oder Menschen aus unterschiedlichen Ländern.

Herkunft/ Soziale Herkunft:

Herkunft bedeutet, wo ein Mensch her-kommt.

Ein Mensch kann zum Beispiel aus einem anderen Land kommen.

Er kann auch aus einer Familie mit viel Geld kommen.

Oder aus einer Familie mit wenig Geld kommen.

Das ist dann die „Soziale Herkunft“.

Der eine Mensch ist reich. Der andere ist arm.

Geschlecht:

Das Geschlecht ist:

Was für einen Körper man hat.

Wie man sich fühlt.

Bin ich ein Mann, eine Frau oder „anders“?

Anders – das heißt dann „divers“ sein.

Das Geschlecht ist nicht immer gleich.

Manche fühlen sich als Mann oder Frau.

Auch wenn sie anders aus-sehen.

Das nennt man „trans-gender“.

Religion oder Glaube:

Religion ist, wenn eine Gruppe von Menschen an etwas glaubt.

Zum Beispiel Christen oder Moslems, die zusammen beten.

Und die an denselben Gott glauben.

Der Glaube ist wichtig für das Leben der Menschen.

Manche gehen in die Kirche oder in die Moschee.

Sexuelle Orientierung:

Sexuelle Orientierung sagt, wen man liebt.

Das Geschlecht ist dabei egal.

Männer können Männer lieben,

Frauen können Frauen lieben.

Jeder kann jeden anderen Menschen lieben.

Egal welches Geschlecht man hat.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.