Das müssen Sie über Phishing wissen

Was bedeutet Phishing?

Phishing spricht man Fisch-ing.

Phishing besteht aus zwei Wörtern:

Passwort

und

Fishing.

Fishing ist Englisch und heißt Angeln.

Phishing bedeutet:

Die Betrüger wollen Ihr Passwort angeln.

Daran erkennen Sie so eine Mail von Betrügern.

Der Betrüger sagt zum Beispiel:

Ändern Sie Ihr Passwort .

. Ihre Bank-Karte ist abgelaufen.

Es ist nicht genug Geld auf Ihrem Konto.

genug Geld auf Ihrem Konto. Zahlen Sie sofort viel Geld.

Bestätigen Sie Ihre Angaben für das Gewinnspiel.

Klicken Sie schnell auf diesen Link.

Vorsicht!

Tun Sie das nicht.

So merken Sie den Betrug auch:

Der Absender spricht Sie nicht direkt mit Ihrem Namen an.

Die Absender-Adresse ist ganz anders als der Name vom Absender.

So machen Sie es richtig:

Wenn Sie zum Beispiel an einem Gewinnspiel im Internet teilnehmen.

Dann ist es richtig,

dass Sie Ihre Angaben bestätigen.

Dazu kommt meistens nach ein paar Minuten ein Mail.

Und Sie sollen auf den Bestätigungs-Link klicken.

Das ist okay.

Wenn Sie denken:

Das ist eine Phishing-Mail.

Bleiben Sie ruhig:

Auch wenn die Mail sagt:

Sie haben eine Rechnung nicht bezahlt.

Glauben Sie das nicht .

Eine Mahnung kommt normal mit der Post.

Sie sind nicht sicher, ob Sie eine Rechnung vergessen haben:

Dann gehen Sie auf die Internet-Seite des Händlers oder rufen Sie ihn an.

Prüfen Sie, ob wirklich eine Rechnung offen ist.

Sie haben eine Rechnung bezahlt. Glauben Sie das . Eine Mahnung kommt normal mit der Post. Sie sind sicher, ob Sie eine Rechnung vergessen haben: Dann gehen Sie auf die Internet-Seite des Händlers oder rufen Sie ihn an. Prüfen Sie, ob wirklich eine Rechnung offen ist. Sollen Sie Ihr Passwort ändern,

schauen Sie auf der Internet-Seite von dem Anbieter nach.

Dort steht, ob Sie wirklich das Passwort ändern müssen.

schauen Sie auf der Internet-Seite von dem Anbieter nach. Dort steht, ob Sie wirklich das Passwort ändern müssen. In der Mail ist ein Link, den sie öffnen sollen.

Klicken Sie nicht direkt darauf.

Schauen Sie sich den Link genau an.

Kopieren Sie den Link

und öffnen Sie ihn im Internet-Programm.

Das geht mit der rechten Taste Ihrer Maus.

Klicken Sie direkt darauf. Schauen Sie sich den Link genau an. Kopieren Sie den Link und öffnen Sie ihn im Internet-Programm. Das geht mit der rechten Taste Ihrer Maus. Passwort und Benutzer-Namen dürfen Sie nur auf verschlüsselten Seiten eingeben.

Dort steht: sichere Verbindung .

Das erkennen Sie oft links neben der Internet-Adresse

an einem kleinen Schloss-Bild.

Dort steht: . Das erkennen Sie oft links neben der Internet-Adresse an einem kleinen Schloss-Bild. Öffnen Sie keinen E-Mail-Anhang,

wenn Sie denken, die E-Mail kommt von einem Betrüger.

E-Mail-Anhang, wenn Sie denken, die E-Mail kommt von einem Betrüger. Benutzen Sie verschiedene Passwörter.

Wörterbuch

Passwort:

Ein Passwort macht Handy und Computer sicher.

Ein Passwort ist geheim.

Das Passwort wird im Handy oder Computer eingetippt.

Dann kann der Computer genutzt werden.

Es darf nicht an Fremde gegeben werden.

Damit diese Handy und Computer

nicht kaputt machen.

Phishing:

Phishing ist eine Internet-Falle.

Durch Phishing werden persönliche Daten gestohlen.

Beim Phishing wird eine E-Mail geschickt.

In der E-Mail steht, dass man etwas auf einer Internet-Seite machen soll.

Zum Beispiel ein Passwort eingeben.

Das ist nicht sicher.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.