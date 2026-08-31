Der Mensch macht den Erfolg

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Telekom arbeiten gut.

Und sie arbeiten gern.

Das ist wichtig für die Firma.

Die Deutsche Telekom ist ein großes Unternehmen.

Es gibt viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Es gibt fast 200.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Mehr als die Hälfte von ihnen arbeitet nicht in Deutschland.

Vielfalt ist wichtig

Es gibt viele verschiedene Kulturen.

Alle Kulturen sind gleich wichtig.

Die Telekom will alle Kulturen beachten.

Die Telekom will alle Kulturen nutzen.

Das ist wichtig für den Erfolg von der Telekom.

6 Leitlinien

Die Telekom will aber auch die gleiche Vorstellung davon haben, was wichtig ist.

Dafür gibt es 6 Leitlinien.

Die Leitlinien sagen: so arbeiten wir bei der Telekom.

Die 6 Leitlinien sind:

Begeistere unsere Kunden und Kundinnen. Wir sind nicht zu stoppen.

Es bedeutet:

Wir geben immer unser Bestes.

Wir arbeiten für ein gutes Ergebnis. Handle mit Respekt und Integrität.

Integrität ist ein Fremdwort.

Es bedeutet:

Mut, das Richtige zu tun.

Auch, wenn es mal schwerfällt.

Wir sagen immer die Wahrheit.

Wir verhalten uns immer richtig. Als Team, gemeinsam.

Wir arbeiten zusammen.

Wir gewinnen und verlieren zusammen. Ich bin die Telekom.

Auf mich ist Verlass. Bleibe neugierig und wachse.

Wachsen bedeutet in diesem Fall:

Neue Dinge lernen.

So sollen die Arbeitsplätze in Zukunft aussehen

Die Telekom ist ein guter Arbeit-Geber.

Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Die Telekom sucht auch immer neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Dafür redet die Telekom mit Schulen und Universitäten.

Die Telekom arbeitet auch an einem Projekt.

Das Projekt heißt MINT.

Das Projekt will mehr Geld für die Bildung in den Fächern:

Mathematik

Informatik

Naturwissenschaft

Technik

Die Telekom bildet junge Menschen selbst aus.

Und sie nimmt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von anderen Unternehmen.

Die Menschen sollen gut zusammenarbeiten können.

Das ist wichtig für die Zukunft von der Telekom.

Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Deutsche Telekom ist ein großer Arbeit-Geber in Deutschland.

Die Telekom hat im Jahr 2025 vielen jungen Menschen Arbeit gegeben.

Es waren rund 1.700 Menschen.

Diese Menschen lernen bei der Telekom einen Beruf.

Viele von ihnen lernen einen technischen Beruf.

Die Telekom hilft ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Zum Beispiel mit Lern-Angeboten zu diesen wichtigen Themen:

Neue Technologien

Künstliche Intelligenz

Daten

Cloud

IT-Sicherheit

Auswertung von Daten

Das ist für die Arbeit und für das Leben wichtig.

Die Telekom will alle Menschen gleich behandeln.

Die Telekom schützt auch die Gesundheit von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Und sie schützt vor zu viel Arbeits-Zeit.

Die Telekom hilft den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beim Verbinden von Beruf und Privatleben.

Das heißt, dass neben der Arbeit auch Platz für andere Dinge ist.

Zum Beispiel für Familie und Freunde.

Hier finden Sie Informationen zu Job und Karriere bei der Telekom in Schwerer Sprache: careers.telekom.com/de

Die Telekom will mehr Frauen in der Unternehmens-Führung haben

Das soll die Firma besser machen.

Die Telekom wollte das bis Ende von dem Jahr 2025 schaffen.

Dann sollen 30 Prozent der Chefs Frauen sein.

Wörterbuch mit Erklärungen

Cloud:

Cloud ist ein englisches Wort.

Auf Deutsch heißt Cloud: Wolke.

Mit Cloud ist die Internet-Wolke gemeint.

Daten werden nicht mehr auf einem Computer gespeichert.

Sie sind im Internet.

So kann man sie überall nutzen.

Daten:

Informationen, die über das Internet gesendet werden.

Zum Beispiel:

- Bilder

- E-Mails

IT-Sicherheit

IT ist die Abkürzung für: Internet-Technologie.

IT-Sicherheit schützt Computer und Daten.

Sie verhindert Hacker-Angriffe und Datenklau.

MINT:

Das ist eine Abkürzung für 4 Schulfächer:

M steht für Mathematik.

I steht für Informatik.

Informatik ist Computer-Lehre.

N steht für Natur-Wissenschaft.

T steht für Technik.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.