Miteinander reden macht Menschen froh.

Viele Menschen sind einsam.

Das heißt:

Sie haben keine Freunde.

Das gilt für alle Menschen.

Egal wie alt sie sind.

Miteinander reden tut gut

Die Menschen möchten aber mit anderen Menschen reden.

Für diese Menschen gibt es das Plauder-Netz.

Das ist ein Angebot von den Maltesern und der Telekom.

Die Menschen können das Plauder-Netz anrufen.

Und sie können mit einem anderen Menschen reden.

Die Telefon-Nummer ist 0800 / 3301111.

Die Nummer ist kostenlos.

Einfach gute Gespräche führen

Worüber redet man in den Gesprächen?

Das können die Menschen am Telefon selbst entscheiden.

Es gibt ein paar Regeln für die Gespräche.

Zum Beispiel:

• Man muss freundlich sein.

• Man darf keine Namen sagen.

• Man darf nichts verkaufen.

• Man kann sich duzen.

• Man kann sich nicht für das nächste Mal verabreden.

Die Anrufenden werden zufällig mit den Gesprächs-Partnern verbunden.

Die Gesprächs-Partner sind Freiwillige.

Das heißt:

Sie wollen anderen Menschen helfen.

Dafür bekommen sie kein Geld.

Die Telekom hilft dem Projekt in Deutschland

Die Telekom ist ein Unternehmen aus Bonn.

Die Telekom ist Helfer von dem Projekt.

Die Telekom macht das Plauder-Netz bekannt.

Und die Telekom bezahlt die Verbindungs-Kosten.

Es gibt auch noch andere Angebote zum telefonieren

Wenn Sie das Plauder-Netz nutzen wollen:

Beachten Sie, es ist kein Telefon für Probleme.

Wenn Sie Hilfe brauchen, gibt es andere Angebote.

Die Menschen im Plauder-Netz kennen diese Angebote.

Sie leiten Sie an ein anderes Telefon weiter.

Dieses Telefon ist die Telefon-Seelsorge.

Dieses Telefon ist die „Nummer gegen Kummer“.

Wörterbuch:

Malteser:

Die Malteser sind eine große Hilfs-Organisation.

Sie gehören zur Kirche.

Sie helfen Menschen.

Telefon-Seelsorge:

Die Telefon-Seelsorge ist ein Hilfe-Angebot.

Dort kann man anrufen, wenn es einem schlecht geht.

Nummer gegen Kummer:

Die Nummer gegen Kummer ist ein Hilfe-Angebot für Kinder, Jugendliche und Eltern.

Dort kann man anrufen, wenn man Sorgen hat oder Hilfe braucht.



Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz geschrieben.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.