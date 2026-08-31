Die Telekom lebt Inklusion

Die Telekom will alle Menschen verbinden.
Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung arbeiten bei der Telekom zusammen.
Erklärung zum Text
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Das sind Wörter, die wir in unserem Wörter-Buch erklären.
Das Wörter-Buch finden Sie am Ende vom Text.
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Das ist besonders wichtig.
Die Telekom hat viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Die Menschen bei der Telekom sind sehr verschieden.
- Sie kommen aus verschiedenen Ländern.
- Sie sind jung und alt.
- Sie sind Männer und Frauen.
- Sie haben verschiedene Religionen.
- Sie sind behindert
- Sie sind nicht behindert.
Wichtig ist:
- Alle arbeiten gut zusammen.
- Alle fühlen sich wie ein Team.
Inklusion bei der Telekom.
Bei der Telekom arbeiten viele Menschen mit Behinderung.
In Deutschland gibt es ein Gesetz.
In dem Gesetz steht:
Ein bestimmter Teil von den Mitarbeitern von einer Firma soll eine Behinderung haben.
Für die Telekom liegt der Teil bei etwa 4600 Menschen mit Behinderung.
Bei der Telekom arbeiten aber mehr Menschen mit Behinderung.
In Deutschland hat die Telekom etwa 7000 Menschen mit Behinderung.
Die Telekom will alle Menschen gut behandeln und unterstützen.
Deshalb gibt es besondere Unterstützung für schwer-behinderte Menschen.
Der Aktions-Plan für Inklusion
Damit Inklusion weiter Fortschritte macht, hat die Telekom einen Plan.
Der Aktions-Plan soll Inklusion im Unternehmen erhalten und fördern.
Der Aktions-Plan folgt der UN-Behinderten-Rechts-Konvention.
Konvention ist ein besonderer Name für Vertag.
Der Vertrag sagt:
Menschen mit Behinderung sollen gleich sein wie andere Menschen.
Die Telekom will das auch.
Zum Beispiel:
- Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderung sollen an Schulungen teilnehmen können.
- Alle Schulungen sollen barriere-frei sein.
- Es gibt besondere Dienste für gehörlose Kunden.
Die Telekom glaubt:
Menschen mit Behinderung sind genauso wie alle anderen.
Sie sind nicht schlechter als andere Menschen.
Alle Menschen sind verschieden.
Das ist normal.
Wörterbuch mit Erklärungen
Inklusion
Inklusion ist ein lateinisches Wort.
Es bedeutet:
Alle Menschen sollen überall mitmachen können.
Sie sollen selbst bestimmen können.
Und alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben.
Barriere-Freiheit
Barriere-Freiheit heißt: Alle Menschen können überall hin.
Ob mit Rollstuhl, Rollator oder mit einer Geh-Hilfe.
Alle Orte sind für alle Menschen gut zu erreichen.
Und alle Menschen können alles nutzen.
Zum Beispiel digitale Dienste wie Internet-Seiten.
Hinweis
Dieser Text wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz geschrieben.
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