Die Telekom lebt Inklusion

Die Telekom hat viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Die Menschen bei der Telekom sind sehr verschieden.

Sie kommen aus verschiedenen Ländern.

Sie sind jung und alt.

Sie sind Männer und Frauen.

Sie haben verschiedene Religionen.

Sie sind behindert

Sie sind nicht behindert.



Wichtig ist:

Alle arbeiten gut zusammen.

Alle fühlen sich wie ein Team.

Inklusion bei der Telekom.

Bei der Telekom arbeiten viele Menschen mit Behinderung.

In Deutschland gibt es ein Gesetz.

In dem Gesetz steht:

Ein bestimmter Teil von den Mitarbeitern von einer Firma soll eine Behinderung haben.

Für die Telekom liegt der Teil bei etwa 4600 Menschen mit Behinderung.

Bei der Telekom arbeiten aber mehr Menschen mit Behinderung.

In Deutschland hat die Telekom etwa 7000 Menschen mit Behinderung.

Die Telekom will alle Menschen gut behandeln und unterstützen.

Deshalb gibt es besondere Unterstützung für schwer-behinderte Menschen.

Der Aktions-Plan für Inklusion

Damit Inklusion weiter Fortschritte macht, hat die Telekom einen Plan.

Der Aktions-Plan soll Inklusion im Unternehmen erhalten und fördern.

Der Aktions-Plan folgt der UN-Behinderten-Rechts-Konvention.

Konvention ist ein besonderer Name für Vertag.

Der Vertrag sagt:

Menschen mit Behinderung sollen gleich sein wie andere Menschen.

Die Telekom will das auch.

Zum Beispiel:

- Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderung sollen an Schulungen teilnehmen können.

- Alle Schulungen sollen barriere-frei sein.

- Es gibt besondere Dienste für gehörlose Kunden.

Die Telekom glaubt:

Menschen mit Behinderung sind genauso wie alle anderen.

Sie sind nicht schlechter als andere Menschen.

Alle Menschen sind verschieden.

Das ist normal.

Wörterbuch mit Erklärungen

Inklusion

Inklusion ist ein lateinisches Wort.

Es bedeutet:

Alle Menschen sollen überall mitmachen können.

Sie sollen selbst bestimmen können.

Und alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben.

Barriere-Freiheit

Barriere-Freiheit heißt: Alle Menschen können überall hin.

Ob mit Rollstuhl, Rollator oder mit einer Geh-Hilfe.

Alle Orte sind für alle Menschen gut zu erreichen.

Und alle Menschen können alles nutzen.

Zum Beispiel digitale Dienste wie Internet-Seiten.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz geschrieben.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

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