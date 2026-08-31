So erkennen Sie die Direkt-Vermarkter

Die Direkt-Vermarkter tragen Kleidung von der Telekom.

Und sie haben einen Ausweis dabei.

Auf dem Ausweis steht:

Name

Bild von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin.

Das Bild kann man gut sehen.

Eine Nummer für die Telekom.

Die Nummer ist ein QR-Code.

QR-Code ist eine Zeichenfolge.

Mit dem Code kann man zum Beispiel Informationen auf einem Handy lesen.

Damit kann man auf die Internet-Seite von der Telekom gehen.

Dann sieht man das Foto vom Direkt-Vermarkter.

Man kann sehen:

Dieser Mensch arbeitet für die Telekom.

Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dabei:

einen Brief von der Telekom

eine Rück-Ruf-Nummer

Die Rück-Ruf-Nummer ist 0 80 03 30 97 65.

Die 3 Schritte für Berater und Beraterinnen in der Direkt-Vermarktung:

Das ist der erste Schritt:

Erst werden die Gebiete mit Glas-Faser-Anschlüssen festgelegt.

Dann müssen die Beraterinnen und Berater 10 Trainings zum Glasfaser-Ausbau bestehen.

Das sind Lern-Angebote von der Telekom.

Erst danach bekommt man eine Erlaubnis von der Telekom.

Man darf dann für die Telekom verkaufen.

Das ist der zweite Schritt:

Die Beraterinnen und Berater gehen zu den Kunden und Kundinnen und beraten sie.

Für die Beratung gelten die Regeln von dem "Code of Contact".

Das ist der dritte Schritt:

passiert beim Vertrags-Abschluss.

Sie möchten einen Vertrag abschließen?

Für den Vertrags-Abschluss unterschreiben Sie auf dem Tablet des Direkt-Vermarkters.

Die Berater und Beraterinnen kennen die Kunden-Daten nicht.

Die Kunden-Daten sind privat.

Sie werden sehr gut geschützt.

Zur Bestätigung nennen Sie dem Direkt-Vermarkter eines der drei Dinge:

Ihr Geburtsdatum

oder Ihre Buchunskonto-Nummer

oder Ihre Kunden-Nummer

Bestätigungs-Anruf

Die Berater rufen Sie noch mal an.

Das heißt: Bestätigungs-Anruf.

Beim Telefon-Anruf wird der ganze Vertrag mit Ihnen besprochen.

Auch die Identität wird kontrolliert.

Das bedeutet die Frage: Wer bin ich?

Dann werden Sie gefragt:

Sie fragen: „Wollen Sie das Glasfaser-Internet bestellen?“

Sie können sagen: “Ja, ich möchte den Vertrag buchen.”

Oder Sie können sich noch anders entscheiden.

Sie können Nein zum Vertrag sagen.

Dann gibt es keinen Vertrag.

Und keine Verpflichtungen.

Der Direkt-Vermarkter schickt den Auftrag an die Telekom.

Es gibt das Widerrufs-Recht:

Die Telekom schickt Ihnen die Informationen zum neuen Vertrag.

Sie können Ihre Meinung trotzdem noch ändern.

Das ist Ihr Recht.

In schwerer Sprache heißt das “Widerrufs-Recht”.

Sie können den Vertrag zurückgeben.

Das steht auf dem Formular.

Sie müssen das in weniger als 14 Tagen nach dem Telefon-Anruf machen.

Das steht auch auf dem Formular.

Das ist vom Gesetz geregelt.

Die Telekom nimmt Beschwerden sehr ernst.

Manchmal gibt es Beschwerden über die Direkt-Vermarkter

Zum Beispiel:

- Die Vermarkter verstehen die Kunden nicht.

- Die Vermarkter verkaufen falsche Sachen.

Dann reden die Chefs und Chefinnen mit den Vermarktern.

Die Vermarkter müssen dann besser lernen.

Im schlimmsten Fall verlieren sie auch ihren Job.

Aber Beschwerden passieren sehr selten.

Nur bei 1 von 1000 Kontakten gibt es Beschwerden.

Ohne Direkt-Vermarktung gibt es keinen Ausbau von Glas-Faser.

Die Beratung beim Direkt-Vermarktung ist wichtig.

Die Beratung ist bei den Kunden und Kundinnen zu Hause.

Das ist gut für die Kunden.

Das hilft den Kunden.

Ohne die Direkt-Vermarktung wird der Glas-Faser-Ausbau in Deutschland nicht gelingen.



So hilft der Direkt-Vermarktung auch der Digitalisierung in Deutschland.

Digitalisierung heißt:

Alles wird mit dem Computer gemacht.

Die Bundesregierung möchte:

Alle in Deutschland sollen bis 2030 Glas-Faser-Anschlüsse haben.

Dazu müssen die Menschen Informationen erhalten.

Eine gute Beratung bei Ihnen zu Hause ist wichtig.

Auch der Verband VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V.) findet die Beratung bei der Direkt-Vermarktung ist wichtig für Deutschland.

Die Telekom und der Verband VATM haben deshalb strenge Regeln

für eine gute Beratung in der Direkt-Vermarktung gemacht.

Die Berater und Beraterinnen sollen die Regeln einhalten.

Damit sie die Menschen gut beraten.

Und die Menschen zufrieden sind.

Das ist der Telekom wichtig.

Wörterbuch mit Erklärungen

Buchungskonto-Nummer:

Ihr Buchungskonto-Nummer finden Sie oben rechts auf Ihrer Rechnung.

Glasfaser/Glasfaser-Kabel:

Glasfaser-Kabel sind Leitungen, die in der Erde vergraben sind.

Durch diese Leitungen kommt das Internet ins Haus.

Glasfaser macht das Internet schnell.

Internet:

Das Internet ist eine große Verbindung von Computern.

Mit dem Internet kann man zum Beispiel:

- Nachrichten lesen

- Musik hören

- Filme anschauen

Kundennummer:

So finden Sie ihre Kundennummer:

Sie sehen die Kundennummer für Ihren Festnetz- bzw. Mobilfunk-Vertrag

im Kundencenter unter "Konto",

in der MeinMagenta App über das "Benutzer-Symbol" und "Persönliche Daten"

und auf unseren Schreiben und E-Mails.

QR-Code:

QR-Code ist eine Zeichenfolge.

Mit dem Code kann man zum Beispiel Informationen auf einem Handy lesen.

Tablet:

Das ist ein englisches Wort.

Man spricht es: Täblätt.

Auf Deutsch heißt das: Tablett.

Ein Tablet ist ein tragbarer Computer.

Er ist flach

Und sieht aus wie ein Schneidebrett.

Er wird mit dem Finger bedient.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.