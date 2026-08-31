In diesem Text erklären wir:
Das sind die Regeln für den Verkauf an der Haus-Tür.
Erklärung zum Text
Dieser Text ist in Leichte Sprache übersetzt.
Texte in Leichter Sprache sind leichter zu verstehen.
Manche Wörter sind grün.
Das sind Wörter, die wir in unserem Wörter-Buch erklären.
Das Wörter-Buch finden Sie am Ende vom Text.
Manche Stellen im Text sind gelb angestrichen.
Das ist besonders wichtig.
Bei der Telekom kann man viele verschiedene Sachen kaufen.
Zum Beispiel:
- Handy
- Vertrag, damit man mit dem Handy telefonieren kann
- Festnetz-Anschluss für das Telefon zuhause
- schneller Internet-Anschluss
- auch mit Glasfaser
Sie haben Fragen zu diesen Themen?
Dann berät die Telekom Sie gerne.
Dafür hat die Telekom verschiedene Verkaufs-Stellen.
Zum Beispiel:
- im Geschäft
- im Internet.
Oder es kommt ein Berater oder eine Beraterin zu Ihnen nach Hause.
Das heißt in schwerer Sprache Direkt-Vermarktung.
Die Beratung zuhause ist sehr beliebt.
Das Gesetz sagt:
Es gibt klare Regeln für das Verkaufen zu Hause.
Manchmal glauben die Menschen nicht:
Die Mitarbeiter von der Telekom sind echt.
Dann denken die Menschen:
Die Mitarbeiter von der Telekom sind Betrüger.
Aber: Die Telekom hat Regeln für das Haus-Tür-Geschäft festgelegt.
Diese Regeln sind strenger als die Gesetze.
Dann denken die Menschen:
Ich bin bei der Telekom gut aufgehoben.
Zufriedene Kunden sind der Telekom wichtig.
Der Telekom ist gute Arbeit wichtig.
Darum kontrolliert sie die Arbeit der Berater und Beraterinnen.
Damit alle Kunden und Kundinnen zufrieden sind.
Warum kommen Mitarbeiter von der Telekom zum Glas-Faser-Ausbau zu den Kunden und Kundinnen nach Hause?
Die Menschen sollen wissen:
Die Telekom baut Glas-Faser-Leitungen.
Das ist wichtig für die Menschen.
Die Menschen können dann eine besonders schnelle Internet-Leitung von der Telekom bekommen.
Das geht nicht von alleine.
Die Menschen müssen dafür einen Auftrag ausfüllen.
Die Firmen müssen den Menschen dann zeigen:
Das sind die Vorteile.
Und so können Sie es beauftragen.
Es ist gut, dass die Firmen die Menschen zu Hause beraten.
Dann können die Menschen das Angebot kennenlernen.
Das bedeutet Direkt-Vertrieb
Die Telekom arbeitet mit Firmen zusammen.
Diese Firmen kennen sich gut mit Glasfaser-Internet aus.
Und sie verkaufen Internet-Verträge.
Eine Firma heißt "Ranger Marketing und Vertriebs GmbH".
Diese Firma hat viel Erfahrung und weiß viel über die Beratung und den Verkauf bei den Menschen zu Hause.
Dafür ist sie extra geschult.
Das heißt in schwerer Sprache Direkt-Vermarktung.
Die Mitarbeiter von "Ranger Marketing und Vertriebs GmbH" kommen zu Menschen an die Haustür.
Sie verkaufen zum Beispiel Internet-Verträge für die Telekom.
Und sie beraten bei Fragen.
Die Telekom sagt vorher Bescheid
Die Telekom sagt: Bald kommen Direkt-Vermarkter in den Glas-Faser-Ausbau-Gebieten.
Das macht die Telekom auf verschiedenen Wegen:
• Menschen bekommen Info-Post.
• Die Information steht in der Zeitung.
Die Mitarbeiter von Ranger Marketing sagen der Polizei Bescheid.
Und sie sagen in der Gemeinde Bescheid.
Dann wissen die Menschen:
Bald klingeln Berater an der Haustür.
Sie stellen dann das Glasfaser-Internet vor.
Klare Regeln bieten Sicherheit für Kunden und Kundinnen.
Und, dass alles gut ist.
Warum ist das wichtig?
Die Direkt-Vermarkter müssen sich an die Regeln halten.
Dann ist es für die Kunden und Kundinnen sicher.
Das ist gut.
Es gibt einen "Code of Contact".
Der "Code of Contact" ist ein Regel-Werk.
Das Regel-Werk sagt:
So sollen die Kunden-Kontakte bei der Telekom sein.
So erkennen Sie die Direkt-Vermarkter
Die Direkt-Vermarkter tragen Kleidung von der Telekom.
Und sie haben einen Ausweis dabei.
Auf dem Ausweis steht:
- Name
- Bild von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin.
- Das Bild kann man gut sehen.
- Eine Nummer für die Telekom.
Die Nummer ist ein QR-Code.
QR-Code ist eine Zeichenfolge.
Mit dem Code kann man zum Beispiel Informationen auf einem Handy lesen.
Damit kann man auf die Internet-Seite von der Telekom gehen.
Dann sieht man das Foto vom Direkt-Vermarkter.
Man kann sehen:
Dieser Mensch arbeitet für die Telekom.
Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dabei:
- einen Brief von der Telekom
- eine Rück-Ruf-Nummer
- Die Rück-Ruf-Nummer ist 0 80 03 30 97 65.
Die 3 Schritte für Berater und Beraterinnen in der Direkt-Vermarktung:
Das ist der erste Schritt:
Erst werden die Gebiete mit Glas-Faser-Anschlüssen festgelegt.
Dann müssen die Beraterinnen und Berater 10 Trainings zum Glasfaser-Ausbau bestehen.
Das sind Lern-Angebote von der Telekom.
Erst danach bekommt man eine Erlaubnis von der Telekom.
Man darf dann für die Telekom verkaufen.
Das ist der zweite Schritt:
Die Beraterinnen und Berater gehen zu den Kunden und Kundinnen und beraten sie.
Für die Beratung gelten die Regeln von dem "Code of Contact".
Das ist der dritte Schritt:
passiert beim Vertrags-Abschluss.
Sie möchten einen Vertrag abschließen?
Für den Vertrags-Abschluss unterschreiben Sie auf dem Tablet des Direkt-Vermarkters.
Die Berater und Beraterinnen kennen die Kunden-Daten nicht.
Die Kunden-Daten sind privat.
Sie werden sehr gut geschützt.
Zur Bestätigung nennen Sie dem Direkt-Vermarkter eines der drei Dinge:
- Ihr Geburtsdatum
- oder Ihre Buchunskonto-Nummer
- oder Ihre Kunden-Nummer
Bestätigungs-Anruf
Die Berater rufen Sie noch mal an.
Das heißt: Bestätigungs-Anruf.
Beim Telefon-Anruf wird der ganze Vertrag mit Ihnen besprochen.
Auch die Identität wird kontrolliert.
Das bedeutet die Frage: Wer bin ich?
Dann werden Sie gefragt:
Sie fragen: „Wollen Sie das Glasfaser-Internet bestellen?“
Sie können sagen: “Ja, ich möchte den Vertrag buchen.”
Oder Sie können sich noch anders entscheiden.
Sie können Nein zum Vertrag sagen.
Dann gibt es keinen Vertrag.
Und keine Verpflichtungen.
Der Direkt-Vermarkter schickt den Auftrag an die Telekom.
Es gibt das Widerrufs-Recht:
Die Telekom schickt Ihnen die Informationen zum neuen Vertrag.
Sie können Ihre Meinung trotzdem noch ändern.
Das ist Ihr Recht.
In schwerer Sprache heißt das “Widerrufs-Recht”.
Sie können den Vertrag zurückgeben.
Das steht auf dem Formular.
Sie müssen das in weniger als 14 Tagen nach dem Telefon-Anruf machen.
Das steht auch auf dem Formular.
Das ist vom Gesetz geregelt.
Die Telekom nimmt Beschwerden sehr ernst.
Manchmal gibt es Beschwerden über die Direkt-Vermarkter
Zum Beispiel:
- Die Vermarkter verstehen die Kunden nicht.
- Die Vermarkter verkaufen falsche Sachen.
Dann reden die Chefs und Chefinnen mit den Vermarktern.
Die Vermarkter müssen dann besser lernen.
Im schlimmsten Fall verlieren sie auch ihren Job.
Aber Beschwerden passieren sehr selten.
Nur bei 1 von 1000 Kontakten gibt es Beschwerden.
Ohne Direkt-Vermarktung gibt es keinen Ausbau von Glas-Faser.
Die Beratung beim Direkt-Vermarktung ist wichtig.
Die Beratung ist bei den Kunden und Kundinnen zu Hause.
Das ist gut für die Kunden.
Das hilft den Kunden.
Ohne die Direkt-Vermarktung wird der Glas-Faser-Ausbau in Deutschland nicht gelingen.
So hilft der Direkt-Vermarktung auch der Digitalisierung in Deutschland.
Digitalisierung heißt:
Alles wird mit dem Computer gemacht.
Die Bundesregierung möchte:
Alle in Deutschland sollen bis 2030 Glas-Faser-Anschlüsse haben.
Dazu müssen die Menschen Informationen erhalten.
Eine gute Beratung bei Ihnen zu Hause ist wichtig.
Auch der Verband VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V.) findet die Beratung bei der Direkt-Vermarktung ist wichtig für Deutschland.
Die Telekom und der Verband VATM haben deshalb strenge Regeln
für eine gute Beratung in der Direkt-Vermarktung gemacht.
Die Berater und Beraterinnen sollen die Regeln einhalten.
Damit sie die Menschen gut beraten.
Und die Menschen zufrieden sind.
Das ist der Telekom wichtig.
Wörterbuch mit Erklärungen
Buchungskonto-Nummer:
Ihr Buchungskonto-Nummer finden Sie oben rechts auf Ihrer Rechnung.
Glasfaser/Glasfaser-Kabel:
Glasfaser-Kabel sind Leitungen, die in der Erde vergraben sind.
Durch diese Leitungen kommt das Internet ins Haus.
Glasfaser macht das Internet schnell.
Internet:
Das Internet ist eine große Verbindung von Computern.
Mit dem Internet kann man zum Beispiel:
- Nachrichten lesen
- Musik hören
- Filme anschauen
Kundennummer:
So finden Sie ihre Kundennummer:
Sie sehen die Kundennummer für Ihren Festnetz- bzw. Mobilfunk-Vertrag
- im Kundencenter unter "Konto",
- in der MeinMagenta App über das "Benutzer-Symbol" und "Persönliche Daten"
- und auf unseren Schreiben und E-Mails.
QR-Code:
QR-Code ist eine Zeichenfolge.
Mit dem Code kann man zum Beispiel Informationen auf einem Handy lesen.
Tablet:
Das ist ein englisches Wort.
Man spricht es: Täblätt.
Auf Deutsch heißt das: Tablett.
Ein Tablet ist ein tragbarer Computer.
Er ist flach
Und sieht aus wie ein Schneidebrett.
Er wird mit dem Finger bedient.
Hinweis
Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.
SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.
Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.
Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.
Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.