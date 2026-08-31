Die Telekom will Klima-Schutz machen

Das Wetter ändert sich oft.

An einem Tag regnet es.

An einem anderen Tag scheint die Sonne.

Das Klima ändert sich nur langsam.

Klima beschreibt:

Wie sieht das Wetter über einen langen Zeitraum aus.

Auf der Erde wird es immer wärmer.

Die Menschen machen das Klima mit.

Deshalb müssen die Menschen jetzt viel ändern.

Sonst wird es zu heiß auf der Erde.

Dazu sagt man Klima-Krise.

Die Telekom will ein Vorbild sein

Die Telekom will zeigen:

Alle können etwas für das Klima tun.

Alle können etwas für die Umwelt tun.

Das steht in der Firmen-Politik von der Telekom.

Die Telekom arbeitet mit Wissenschaftlern zusammen

Die Wissenschaftler sagen:

So kann man das Klima am besten schützen.

Die Telekom hört auf die Wissenschaftler.

Das ist wichtig.

Die Temperatur auf der Erde soll nicht weiter steigen.

Dann können Menschen und Tiere weiter gut auf der Erde leben.

Das sind die wichtigsten Klima-Ziele von der Telekom

Die Telekom soll klima-neutral sein.

Das heißt: Die Telekom macht keinen Schaden für das Klima.

Ende 2025 wurde dieses Ziel erreicht.

Die Firma kauft nur noch Strom aus erneuerbaren Energie-Quellen.

Das Ziel ist seit 2021 erreicht.

Manche Abgase sind nicht direkt von der Telekom.

Diese Abgase entstehen, wenn Produkte an einem anderen Ort hergestellt werden.

Bis 2040 soll es diese Abgase nicht mehr geben.

Wörterbuch mit Erklärungen

Erneuerbare Energie-Quellen:

Strom wird zum Beispiel aus Wasser, Wind und Sonne gemacht.

Wasser, Wind und Sonne gibt es immer wieder neu.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.