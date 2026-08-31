Glasfaser für schnelles Internet

Das T-Car macht den Ausbau schneller

Das T-Car ist ein besonderes Auto.

Dieses Auto hilft, Orte zu messen.

So können Kabel schneller verlegt werden.

Die Telekom sucht immer nach noch besseren Bauweisen.

So kann man Zeit und Geld sparen.

Wörterbuch

Daten:

Informationen, die über das Internet gesendet werden.

Zum Beispiel:

- Bilder

- E-Mails

Digitalisierung:

Digi-Ta-Li-Sierung heißt:

Neue Technik kommt ins Leben.

Zum Beispiel:

- Smartphones

- Tablet Computer

Glasfaser:

Glasfaser-Kabel sind Leitungen, die in der Erde vergraben sind.

Durch diese Leitungen kommt das Internet ins Haus.

Glasfaser macht das Internet schnell.

Kupfer-Kabel:

Ein Kabel aus Metall, das Strom und Daten leitet.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz geschrieben.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.