Glasfaser für schnelles Internet

Mit Glasfaser baut man Internet-Leitungen.
Glasfaser-Leitungen können Daten senden und empfangen.
Glasfaser macht das Internet schnell.
Mit Glasfaser baut man Internet-Leitungen.
Glasfaser-Leitungen können Daten senden und empfangen.
Glasfaser macht das Internet schnell.
Wir erklären: So funktioniert das.
Erklärung zum Text
Dieser Text ist in Leichte Sprache übersetzt.
Texte in Leichter Sprache sind leichter zu verstehen.
Manche Wörter sind grün.
Das sind Wörter, die wir in unserem Wörter-Buch erklären.
Das Wörter-Buch finden Sie am Ende vom Text.
Manche Stellen im Text sind gelb angestrichen.
Das ist besonders wichtig.
Glasfaser ist wichtig
Die Telekom baut das Glasfaser-Netz in Deutschland aus.
Dann können mehr Menschen schnelles Internet haben.
Glasfaser ist sehr wichtig für die Digitalisierung in Deutschland.
Digitalisierung heißt:
Immer mehr Daten fließen durch das Internet.
Das passiert, weil wir immer mehr Sachen im Internet machen:
- zu Hause
- bei der Arbeit.
Mehr Menschen wollen Glasfaser
Das Glasfaser-Netz der Telekom in Deutschland ist groß.
Die Telekom macht das Glasfaser-Netz noch größer.
Die Telekom gibt viel Geld für das Bauen von dem Glasfaser-Netz aus.
So können noch mehr Menschen schnell im Internet surfen.
Möglichkeiten beim Glasfaser-Anschluss
Die Telekom hat verschiedene Glasfaser-Anschlüsse:
- FTTH: Glasfaser bis in die Wohnung
FTTH ist eine Abkürzung.
FTTH heißt: Fiber to the home.
Das bedeutet auf Deutsch:
Die Glasfaser-Leitung geht bis in die Wohnung oder das Büro.
FTTH bietet die beste Daten-Übertragung.
- FTTB: Glasfaser bis ins Haus
FTTB ist eine Abkürzung.
FTTB heißt: Fiber to the building.
Das bedeutet auf Deutsch:
Die Glasfaserleitung geht bis in das Haus.
Sie endet im Keller.
Von dort gehen andere Kabel zu dem Internet-Anschluss im Zimmer.
- FTTC: Glasfaser bis zum Gehweg
FTTC ist eine Abkürzung.
FTTC heißt: Fiber to the curb.
Das bedeutet auf Deutsch:
Die Glasfaser endet im Verteiler-Kasten auf dem Gehweg.
Die letzte Strecke bis zur Wohnung nutzt das vorhandene Kupfer-Kabel.
So baut die Telekom Glasfaser aus
Die Telekom hat einen Plan für den Glasfaser-Ausbau.
Die Telekom arbeitet mit dem zuständigen Amt zusammen.
Zusammen wollen sie das Glasfaser-Netz größer bauen.
Manchmal dauert der Glasfaser-Ausbau lange.
Das liegt an vielen Regeln für das Bauen.
Das T-Car macht den Ausbau schneller
Das T-Car ist ein besonderes Auto.
Dieses Auto hilft, Orte zu messen.
So können Kabel schneller verlegt werden.
Die Telekom sucht immer nach noch besseren Bauweisen.
So kann man Zeit und Geld sparen.
Wörterbuch
Daten:
Informationen, die über das Internet gesendet werden.
Zum Beispiel:
- Bilder
- E-Mails
Digitalisierung:
Digi-Ta-Li-Sierung heißt:
Neue Technik kommt ins Leben.
Zum Beispiel:
- Smartphones
- Tablet Computer
Glasfaser:
Glasfaser-Kabel sind Leitungen, die in der Erde vergraben sind.
Durch diese Leitungen kommt das Internet ins Haus.
Glasfaser macht das Internet schnell.
Kupfer-Kabel:
Ein Kabel aus Metall, das Strom und Daten leitet.
Hinweis
Dieser Text wurde mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz geschrieben.
Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.
Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.
Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.