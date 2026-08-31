So machen wir die digitale Gesellschaft

Das Internet ist für uns sehr wichtig.

Wir nutzen das Internet für viele Dinge im Alltag:

zum Infos suchen

zum Einkaufen

zum Arbeiten

oder einfach zu Spaß.

Das nennt man: digitale Gesellschaft.

Aber das Internet hat auch schlechte Seiten.

Zum Beispiel:

Viele Menschen glauben an Lügen im Internet.

Das nennt man dann: Fake News.

Viele Menschen hassen andere Menschen im Internet.

Das nennt man dann:

Hass-Kommentare oder Hass-Reden.

Das will die Telekom:

Alle Menschen sollen sich im Internet gut verstehen.

Das machen wir für die digitale Gesellschaft

Manche Menschen können das Internet nicht benutzen.

Deshalb wollen wir:

• Alle Menschen kommen mit der Technik gut klar.

• Alle Menschen machen in der Gesellschaft mit.

Das sind unsere Ziele:

Jeder Mensch soll einen Internet-Anschluss haben. Es ist nicht wichtig:

- Wie alt ist ein Mensch.

- Hat ein Mensch eine Behinderung oder nicht.

- Wohnt ein Mensch in der Stadt oder auf dem Land. Handy und Internet sollen für alle sein.

Alle Menschen sollen mit dem Handy und im Internet mitmachen können.

Aber die Angebote müssen für alle Menschen bezahlbar sein. Alle Menschen sollen wissen, wie man das Internet benutzt.

Wir helfen den Menschen.

Die Menschen sollen mit der Digitalisierung leichter zurechtkommen.

Wir wollen keine Teilung in der Gesellschaft.

Wir wollen auch:

Alle Menschen sollen sich im Internet an die Spielregeln halten.

Dafür machen wir verschiedene Dinge:

Digitale Bildung

Die Schulen sollen gut mit dem Internet arbeiten können.

Deshalb gibt die Telekom den Schulen einen Internet- Anschluss.

Der Internet- Anschluss ist für die Schulen billig.

Die Telekom hilft auch mit Beratung für:

Lehrer und Lehrerinnen

Schüler und Schülerinnen

Medien-Kompetenz mit Teach Today

Wir helfen

Kindern

Jugendlichen

Eltern

Großeltern

Lehrern und Lehrerinnen.

Wir geben Tipps für den Alltag.

Die Tipps sind zum sicheren Umgang mit Medien.

Es gibt die Tipps in vielen Sprachen.

Die Tipps stehen auf der Internet-Seite: www.teachtoday.de

Die Deutsche Telekom Stiftung

Die „Deutsche Telekom Stiftung“ ist eine besondere Stiftung.

Die Stiftung will die Bildung verbessern.

Das heißt:

Die Schüler sollen mehr lernen können.

Die Schüler sollen auch im Internet lernen können.

Die Stiftung macht viele Sachen dafür.

Zum Beispiel:

Die Stiftung macht Wettbewerbe für Schüler.

Die Stiftung macht neue Unterrichts-Materialien für die Lehrer und Lehrerinnen.

Die Stiftung arbeitet mit anderen Organisationen zusammen.

Wir machen eine Aktion gegen Hass im Internet

Die Aktion heißt:

#DABEI gegen Hass im Netz.

Wir wollen:

Alle Menschen sollen das Internet gerne benutzen.

Es soll keinen Hass im Internet geben.

Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen.

Die Partner sind auch gegen Hass im Internet.

Alle sollen uns dabei helfen.

Wörterbuch mit Erklärungen

Internet:

Das Internet ist ein Netz.

Es ist eine große Verbindung von Computern.

Mit dem Internet kann man zum Beispiel:

- Nachrichten lesen

- Musik hören

- Filme anschauen

Fake News:

Falsche Nachrichten

Kompetenz:

Kompetenz ist ein Fremd-Wort.

Es bedeutet:

Etwas gut können.

Medien:

Zum Beispiel:

- Fernsehen

- Radio,

- Internet

Medien-Kompetenz:

Sie können Medien gut benutzen.

Sie erkennen:

- Das ist richtig

- Das ist falsch

Stiftung:

Eine Stiftung ist eine Hilfe für Menschen.

Zum Beispiel für Kinder:

Eine Stiftung gibt Geld für eine gute Sache aus.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.