So merken Sie, dass Betrüger anrufen

Manche Menschen geben sich am Telefon als andere Menschen aus.

Zum Beispiel:

als Mitarbeiter von der Polizei

als Mitarbeiter von einer Bank

als Mitarbeiter von großen Firmen.

Die Menschen wollen dann:

Geld von Ihnen bekommen.

Ihre Konto-Nummer haben.

Das ist ein Trick.

Das Fachwort dafür ist Call ID Spoofing.

Sie können das nicht durch Technik verhindern.

Aber Sie können aufpassen.

So funktioniert der Betrug

Manche Betrüger rufen an.

Und sie zeigen eine falsche Telefon-Nummer an.

Die falsche Telefon-Nummer sieht aber aus wie eine echte Telefon-Nummer.

Die echte Telefon-Nummer gehört zum Beispiel:

einer Bank

einem großen Versandhaus

oder der Polizei.

Aber die Betrüger haben die Telefon-Nummer gefälscht.

Die Betrüger am Telefon sagen oft:

Sie haben Geld verloren.

Sie müssen schnell Geld auf Ihr Konto überweisen.

Oder: Die Polizei will Ihr Geld haben.

Die Menschen denken dann:

Das ist wichtig.

Ich muss schnell helfen.

Dann überweisen die Menschen das Geld.

Sie fallen auf den Betrug herein.

So verhalten Sie sich bei richtig:

Keine privaten Infos verraten

Sie haben einen Anruf von einer unbekannten Nummer.

Und der Anrufer will Ihre privaten Infos .

Zum Beispiel:

- Ihre Adresse

- Ihre Telefonnummer

- Ihren Namen

- Ihre Konto-Nummer

Dann sagen Sie dem Anrufer:

Nein!

Ich gebe Ihnen keine privaten Infos. Glauben Sie den Anrufern nicht

Firmen rufen nicht an und fragen nach Ihren privaten Infos . Fragen Sie den Anrufer nach dem Namen

Wenn der Anrufer noch mehr Infos wissen will.

Dann fragen Sie den Anrufer:

- Wie heißen Sie?

- Was ist die Firma?

- Wie kann ich Sie erreichen?

Vielleicht legt der Anrufer dann schon auf:

Das Gespräch ist vorbei.

Dann ist das gut. Keine Programme auf dem Computer installieren lassen

Wenn der Anrufer ein Programm auf Ihrem Computer installieren will,

Dann sagen Sie dem Anrufer:

Nein!

Das machen Sie nicht. Aufgepasst bei Call-Centern

Vielleicht ruft ein Call-Center an.

Ein Call-Center ist eine Firma.

Die Firma arbeitet für ein anderes Unternehmen.

Die Firma ruft an und fragt nach privaten Infos von Ihnen.

Aber das andere Unternehmen fragt nie nach privaten Infos von Ihnen.

Und das andere Unternehmen bezahlt das Call-Center dafür nicht.

Dann rufen Sie das andere Unternehmen an.

Sie können die Nummer im Internet finden. Sprechen Sie nicht über private Infos wenn andere Menschen zuhören.

Sie haben einen Anruf von einer unbekannten Nummer.

Und der Anrufer will private Infos von Ihnen.

Dann reden Sie in der Öffentlichkeit nicht über private Infos.

Vielleicht hört jemand mit.

Und der Betrüger kann dann private Infos von Ihnen bekommen.

Wörterbuch

Call ID Spofing:

Das ist ein englisches Wort.

Man spricht es so aus: Kohl Ei Di Spufing.

Call ID Spoofing ist ein Trick.

Die Anrufer geben eine falsche Telefon-Nummer an.

Die Telefon-Nummer ist nicht die echte Nummer von dem Anrufer.

Das ist ein Betrug.

Private Infos:

Zum Beispiel:

- Ihre Adresse

- Ihre Telefonnummer

- Ihren Namen

- Ihre Konto-Nummer

- PIN

- TAN

Hinweis:

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.