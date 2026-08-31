So sind Produkte besser für die Umwelt

Die Telekom will gut für die Umwelt sein.

Deshalb will die Telekom viele Sachen ändern.

Zum Beispiel:

Die Telekom will klima-neutral sein.

Das heißt: Die Telekom macht keinen Schaden für das Klima.

Ende 2025 wurde dieses Ziel erreicht.

Die Telekom will alle Sachen für die Kunden und Kundinnen klima-neutral machen.

Das heißt:

Die Kunden und Kundinnen nutzen Produkte von der Telekom.

Dabei machen sie keinen Schaden für das Klima.

Das soll bis 2040 klappen.

Dafür muss die Telekom viele Sachen ändern.

Zum Beispiel:

wie die Telekom ihre Geräte macht.

wie die Telekom ihre Verpackungen macht.

Die Verpackungen der Telekom sollen nicht der Umwelt schaden.

Wie geht das?

Die Telekom benutzt seit 2022 nur umwelt-freundliche Verpackungen.

Das heißt:

Die Verpackungen schaden nicht der Umwelt.

Die Telekom arbeitet auch mit anderen Firmen zusammen.

Die Firmen verkaufen viele Geräte.

Auf den Geräten ist der Name von der Telekom.

Die Firmen sollen auch nur noch umwelt-freundliche Verpackungen verwenden.

Ganz viele Firmen machen das schon.

Die Telekom kümmert sich um die Versand-Kartons für die Geräte.

Die Telekom schneidet die Kartons genau für die Geräte aus.

Die Telekom braucht dann weniger Papier.

Wir benutzen den Rest vom Papier als Füllung für andere Kartons.

Die Telekom macht ihre Geräte besser für die Umwelt.

Wie macht die Telekom ihre Router besser für die Umwelt?

Die Geräte der Telekom sind gut für die Umwelt.

Zum Beispiel der Speedport Smart 4.

Speedport Smart ist ein englisches Wort.

Man spricht es so aus: Spiet-port Smart.

Es ist ein Name für einen Router.

Die Verpackung von dem Gerät ist aus Papier.

Die Telekom braucht weniger Papier bei der Verpackung.

Die Telekom braucht weniger Plastik bei der Verpackung.

Die Telekom benutzt nur Farbe aus Pflanzen bei der Verpackung.

Die Farbe ist sauber für die Umwelt.

Der Router hat auch weniger Plastik.

Die Telekom vermietet die Router.

Die Kunden und Kundinnen senden den alten Router an die Telekom.

Sie senden auch kaputte Router an die Telekom.

Die Telekom macht die Router wieder ganz.

Dann können die Router wieder verwendet werden.

Wie macht die Telekom Mobil-Telefone besser für die Umwelt?

Die Telekom verkauft auch Mobil-Telefone.

Die Mobil-Telefone sollen nicht so viel der Umwelt schaden.

Für die Umwelt gute Mobil-Telefone sind: T Phone 2, T Phone Pro 2 und das Fairphone 5.

Fairphone ist Englisch.

So spricht man es aus: Färfon.

Es ist der Name des Herstellers.

Diese Dienste sind gut für die Umwelt.

Die Telekom bietet sie für das Handy an.

Gebrauchte Handys kaufen.

Die Menschen verkaufen ihre alten Handys.

Die Handys werden

gereinigt

und ganz gemacht.

Dann können andere Menschen die Handys wieder kaufen.

Die Handys werden nicht weg-geworfen.

Das ist sehr wichtig für die Umwelt.

Die Handys sind auch billiger als neue Handys.

Die Menschen bekommen ein fast neues Gerät für wenig Geld.

Die Telekom hat auch eine Versicherung für Handys

Die Versicherung schützt das Handy vor Schaden.

Zum Beispiel:

Das Handy fällt auf den Boden.

Dann ist der Bildschirm kaputt.

Das Handy wird nass.

Dann ist das Handy kaputt.

Die Versicherung bezahlt die Reparatur.

Dann ist das Handy wieder in Ordnung.

Das ist gut für die Umwelt.

Wörterbuch mit Erklärungen

Klima /Klima-neutral:

Das Klima ist das Wetter über eine längere Zeit.

Wann ist eine Sache klima-neutral?

Wenn die Sache keinen Schaden für das Klima macht.

Mobiltelefon / Handy:

Ein Mobiltelefon ist ein Telefon, dass man überall mitnehmen kann.

Meist sagt man nur das kurze Wort Handy dazu.

Router:

Der Begriff Router ist ein englisches Wort.

So spricht man es aus: Ruta

Router heißt auf Deutsch so viel wie Verteiler.

Der Router verbindet den Computer mit dem Internet.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.