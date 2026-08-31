Unser Plan: Schwung für die Zukunft

Unsere Strategie funktioniert wie ein Schwung-Rad.

Ein Schwung-Rad ist ein Rad, das sich dreht.

Wenn ein Teil sich schneller bewegt,

bewegen sich die anderen Teile auch schneller.

So arbeiten alle Teile unserer Strategie gut zusammen.

Sie machen uns stärker.

Das hilft uns, noch besser für die Zukunft vorbereitet zu sein.

Die Deutsche Telekom will das beste digitale Telekommunikations-Unternehmen sein.

Wir sind ein verlässlicher Partner

für Kunden,

die Gesellschaft

und die Umwelt.

1. Wir geben viel Geld aus, um unsere Netze zu verbessern.

Kunden und Kundinnen sollen überall das beste Netz haben.

Besonders wichtig ist eine sehr schnelle Internet-Leitung bis ins Haus.

Das nennt man Glasfaser.

Und 5G: Das bedeutet sehr schnelles mobiles Internet.

Zum Beispiel auf dem Handy.

2. Telekom ist ein sehr bekannter Firmen-Name.

Wir sind die wertvollste Telekommunikations-Marke der Welt.

Wir haben weltweit 300 Millionen Kunden.

Unsere Netze und Produkte haben hohe Qualität.

Wir unterstützen Menschen beim digitalen Leben und Arbeiten.

Wir haben Angebote mit zusätzlichen Vorteilen:

Wie zum Beispiel diese App: Mein Magenta App.

3. Wir sparen Kosten.

Und wenn wir mehr Kunden haben,

können wir günstiger produzieren.

Wir entwickeln Produkte für alle Kunden weltweit.

Wir haben viele Kunden.

So nutzen wir unsere Netze gut.

4. Wir haben viel Geld verdient.

Einen kleinen Teil von dem Geld geben wir zurück an die Leute,

die uns Geld gegeben haben.

Diese Leute nennt man Investoren oder Aktionäre.

Einen großen Teil von dem Geld geben wir wieder für unsere Netze und Produkte aus.

So dreht sich unser Schwung-Rad immer weiter.

Digitalisierung: Mit Computern und Internet arbeiten

Wir wollen ganz genau wissen:

Das brauchen unsere Kunden und Kundinnen.

Dafür nutzen wir Daten und Künstliche Intelligenz (KI).

KI bedeutet: Computerprogramme, die selbstständig lernen und Probleme lösen.

bedeutet: Computerprogramme, die selbstständig lernen und Probleme lösen. KI hilft uns, Kunden-Wünsche zu erfüllen und die richtigen Antworten zu geben.

hilft uns, Kunden-Wünsche zu erfüllen und die richtigen Antworten zu geben. Wir achten immer darauf: Die KI ist fair und sicher.

Verantwortung für Menschen und Natur.

Wir denken an die Zukunft.

Wir möchten:

Menschen sind nicht allein und gehen gut miteinander um im Internet.

Und Menschen wissen:

So können sie gut digitale Medien und Produkte nutzen.

Wir schützen die Natur und das Klima.

Kundinnen und Kunden können zum Beispiel ihre alten Geräte zurückgeben.

Wir nutzen nur Strom aus

Wind

Sonne

oder Wasser.

Und wir wollen unsere CO2-Emissionen reduzieren.

Denn CO2-Emissionen sind Gase, die schlecht für das Klima sind.

In rund 15 Jahren wollen wir keine schädlichen Gase mehr produzieren.

So gehen wir in der Telekom miteinander um

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind vielfältig.

Sie arbeiten mit viel Begeisterung.

Wir kümmern uns um andere und achten auf sie.

Wir wollen in allem ganz vorne sein.

Kunden-Zufriedenheit und Qualität sind uns wichtig.

Wir sind in vielen Ländern der Welt stark.

Und auch hier in Städten und Orten in Deutschland.

Das alles bewegt das Schwung-Rad immer weiter.

Wörterbuch mit Erklärungen

Apps:

Apps sind kleine Software-Programme.

Auf dem Handy und dem Computer werden Apps genutzt.

Mit Apps kann man bestimmte Dinge tun.

Zum Beispiel Fotos anschauen und verändern.

Apps helfen bei vielen Dingen auf dem Handy und im Computer.

Künstliche Intelligenz und KI:

Künstliche Intelligenz sind schlaue Computer.

Kurz gesagt: K – I

Mit Künstliche Intelligenz kann ein Computer denken und lernen.

Und er kann Probleme lösen.

Er kann dieselben Sachen machen wie ein Mensch.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) geschrieben.

Die KI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.