Wie wir arbeiten: Wir übernehmen Verantwortung

Die Telekom sagt:

Alle Mitarbeiter sollen Verantwortung übernehmen.

Das ist wichtig für die Telekom.

Die Telekom will Menschen verbinden.

Und die Telekom will auch für die Umwelt gut sein.

Wir wollen die beste digitale Telefonie-Firma sein.

Und wir wollen die beste Firma für Umwelt und Nach-Haltigkeit sein.

Das steht in unserer Strategie für Verantwortung.

Das ist der Telekom wichtig:

- Menschen-Rechte

- Umwelt

Das ist schon seit mehr als 20 Jahren so.

Das ist ein wichtiger Teil von unserem Job.

Wir machen alles richtig.

Wir machen das auch für die Umwelt und für die Menschen.

Wie wir uns um die Umwelt kümmern

Wir haben 4 wichtige Themen.

Das sind die Themen:

Klima-neutrales Wirtschaften

Das heißt:

Wir wollen keine Umwelt-Verschmutzung. Unsere Produkte und Dienst-Leistungen sollen im Kreis-Lauf bleiben.

Das heißt:

Unsere Produkte und Dienst-Leistungen sollen nicht weggeworfen werden. Alle Menschen sollen gleich viel wert sein.

Das heißt:

Es gibt viele verschiedene Menschen.

Zum Beispiel:

- Sie haben verschiedene Glauben.

- Sie sprechen verschiedene Sprachen.

Alle Menschen sollen zusammen leben.

Und zusammen arbeiten.

Ob mit oder ohne Behinderung. Digitale Gesellschaft

Das heißt:

Wir wollen mithelfen, dass alle Menschen gut im Internet sein können.

Wichtig ist uns auch:

Die Daten sind sicher.

Wir gehen gut mit den Menschen in anderen Ländern um.

Wir kaufen nur umwelt-freundliche Produkte von Firmen.

Wir leihen nur Geld an umwelt-freundliche Firmen.

Wir halten uns an die Gesetze und Regeln.

Wie wir das machen

Wir haben Regeln.

Die Regeln sind für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Die Regeln sind für die ganze Firma.

Wir wollen:

• Alle Regeln werden eingehalten.

• Es der Telekom gut geht.

Wir schauen uns an:

• was kann gut sein?

• was kann schlecht sein?

Wir machen dann genau das Richtige.

Wir messen unsere Leistung.

Und wir reden darüber.

Wörterbuch mit Erklärungen

Nach-Haltigkeit:

Nach-haltigkeit heißt, dass etwas lange hält.

Das kann ein Produkt sein.

Das kann auch etwas sein, das man tut.

Digital:

Das bedeutet:

Etwas am Computer oder am Handy machen.

Zum Beispiel:

Eine E-Mail schreiben ist digital.

Oder ein Beitrag in einem sozialen Netz-Werk.

Ein Brief auf Papier schreiben ist nicht digital.

Digitale Gesellschaft:

Digitale Ge-sell-schaft heißt:

Alle Menschen können mit Computern und Internet zusammenarbeiten.

Alle Menschen sollen die Möglichkeiten von der Digitalisierung haben.

Dienst-Leistungen:

Firmen bieten Dienst-Leistungen an.

Die Dienst-Leistungen helfen dem Menschen.

Dafür muss der Mensch meistens Geld bezahlen.

Zum Beispiel:

• eine Reinigungs-Firma

• ein Friseur

• ein Restaurant

Strategie:

Eine Strategie ist ein Plan.

Mit einer Strategie will man etwas erreichen.

Hinweis

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.