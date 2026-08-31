Ein Blick auf unsere Handlungsfelder – Digitale Teilhabe

Wir als Deutsche Telekom verbinden Menschen und fühlen uns nicht nur verantwortlich für unsere Produkte und Dienstleistungen, sondern auch für den Umgang der Gesellschaft mit Technologie. Digitale Teilhabe bedeutet in einer digitalisierten Welt auch gesellschaftliche Teilhabe - von Bildung, über Kultur bis hin zur Freizeit und der Arbeit. Um dies zu fördern, adressieren wir in unseren Aktivitäten drei zentrale Elemente:

Zugang zu digitalen Angeboten, unabhängig von Alter, Einschränkung, Bildung oder Standort - Access Tarife, Dienstleistungen und Endgeräte, die Menschen und Institutionen Teilhabe unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Situation ermöglichen – Affordability die Befähigung, die Technologien nutzen zu können und zu wollen – Ability.

Wir unterstützen damit die Gesellschaft, an der Digitalisierung und dem Diskurs teilzuhaben, denn wir sehen uns in der Verantwortung eine digitale Spaltung zu verhindern.

Wir möchten alle Menschen in die digitale Gesellschaft mitnehmen

Gesellschaftliche Teilhabe im digitalen Raum braucht Zugang, Finanzierbarkeit, Kompetenz und die Motivation, dabei sein zu wollen und nach demokratischen Spielregeln auch in der digitalen Welt zusammenleben zu wollen. Nur so verhindern wir eine Spaltung der Gesellschaft. Mit unserem Ansatz Access, Affordability und Ability wollen wir Digitale Teilhabe sicherstellen.

Access

Um den technischen Zugang zu ermöglichen, bauen wir unser Netz stetig aus. Nahezu 99 Prozent der Haushalte haben wir Ende 2020 mit LTE ausgestattet und im Festnetz haben wir unseren FTTC (Fiber to the Curb) – Ausbau nahezu abgeschlossen. Unter anderem statten wir Bildungseinrichtungen mit Technologie aus, um dies zu gewährleisten. Die Deutsche Telekom investiert viele Milliarden Euro in ihre Netzinfrastruktur und die darauf basierenden Dienstleistungen und Innovationen. Um Menschen mit Einschränkungen Zugang zu gewähren, bieten wir spezielle Dienstleistungen an, zum Beispiel die Deaf Hotline.

Affordability

Mit unterschiedlichen Tarifen und unserem Sozialtarif versuchen wir, den digitalen Zugang so zu gestalten, dass er für alle bezahlbar ist.

Ability

Wir unterstützen Menschen dabei, sich im Netz souverän zu bewegen und nach demokratischen Spielregeln zusammenzuleben. Unsere Maßnahmen und Aktivitäten richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und deren Bedürfnisse: von Kindern, Eltern und Lehrer*innen bis hin zu Angeboten in verschiedenen Sprachen und einfacher Sprache für Erwachsene und Multiplikator*innen. Für uns sind Medienkompetenz und Demokratiekompetenz untrennbar miteinander verbunden, damit sich Menschen im Netz wohlfühlen und keine Angst vor Ausgrenzung oder Missbrauch haben müssen.