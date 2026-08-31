Compliance Reifegradmodell

Die Deutsche Telekom hat bereits 2009 ein umfassendes Compliance Management System etabliert. Im Jahr 2013 haben wir das System um den reifegradorientierten Ansatz erweitert. Ziel war es, auch künftig Verstöße zu verhindern und Risiken zu minimieren – gleichzeitig aber den Umfang der Compliance Maßnahmen und Anforderungen dem jeweiligen Geschäftsmodell der Beteiligung anzupassen. Dadurch schaffen wir Freiraum für das operative Geschäft und sichern eine adäquate Compliance in den Beteiligungen.

Unser reifegradorientiertes Compliance Management folgt der Überzeugung, dass ein Konzernverbund wie die Deutsche Telekom mit zahlreichen und unterschiedlichen Beteiligungen individualisierte Compliance-Lösungen für die jeweiligen Gesellschaftstypen benötigt. Tochterunternehmen in jungen Märkten und mit neuen Produkten oder Kooperationen mit Start Ups müssen anders begleitet werden als etwa das internationale Großkundengeschäft. Große, multinationale Beteiligungen benötigen ein deutlich ausgefeilteres und formaleres Compliance Management mit intensiven Schulungen, detaillierten Prozessen zur Aufdeckung und Verfolgung von Fehlverhalten sowie regelmäßigen Berichten an den Vorstand und Aufsichtsrat. In sehr kleinen und weniger risikoexponierten Beteiligungen können beispielsweise Kontrollen der Geschäftsführung oder die Verpflichtung auf Unternehmensgrundsätze ausreichen.

In Abhängigkeit vom Geschäftsfeld, der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der jeweiligen Risikoexposition der Beteiligung haben wir daher stufenweise, steigende Compliance-Mindestanforderungen für unsere Beteiligungen definiert. Dabei ist konkret festgelegt, wie das jeweilige Compliance Management eingerichtet, ausgestaltet und kontrolliert wird. Obwohl dies eine Abkehr vom „one-size-fits-all“ Ansatz bedeutet, stellen wir weiterhin das jeweils notwendige Schutzniveau unserer Beteiligungen sicher und erfüllen formale Anforderungen (z. B. IDW PS 980). Gleichzeitig erhöhen wir die Akzeptanz von Compliance in den Beteiligungen.

Dieser innovative Steuerungsansatz hat sich in unserer unternehmerischen Praxis bereits erfolgreich bewährt. So findet die Einbindung akquirierter Gesellschaften noch konsequenter statt, wir haben die Transparenz über zu erfüllende Compliance-Anforderungen erhöht und diese effizienter gestaltet. Seit 2018 steuern wir dieses Modell über eine IT-Plattform auf der jährlich die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen überprüft wird.