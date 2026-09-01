Deutsche Telekom AG und T-Systems International

Lieferantinnen und Lieferanten der Deutschen Telekom AG oder T-Systems International erreichen uns telefonisch von Montag bis Mittwoch zwischen 9 und 16 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr unter +49 (0) 228 18 4003.

Alternativ können Sie unseren PTP SelfService extern nutzen. Dort können Sie sich über das Register „Neue Supportanfrage“ an uns wenden.

Magyar Telekom

Lieferantinnen und Lieferanten der Magyar Telekom erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 17:30 Uhr oder per E-Mail an SSC.SMP.Support.Magyar.Telekom@t-systems.com.

T-Mobile Polska

Lieferantinnen und Lieferanten der T-Mobile Polska S.A. erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr oder per E-Mail an SSC.Procurement.PL@t-systems.com.

Der Lieferanten-Support sowie alle operativen Einkaufsaktivitäten und damit verbundenen Rechnungssysteme fallen in den Verantwortungsbereich der Deutsche Telekom Services Europe AG.