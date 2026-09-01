Fragen und Antworten zum Thema Netze
Alles Wichtige rund um die Netze der Telekom auf einen Blick: Erfahren Sie mehr über Netzausbau, 5G, LTE und Glasfaser sowie die Technologien hinter einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur.
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5G ist die neue Generation im Mobilfunk. Grundwissen zu 5G sowie viele weitere Informationen erhalten Sie in unserem Online-Special.
Wir erklären, wie die Glasfaser-Technologie funktioniert und welche Geschwindigkeiten sie Nutzern beim Surfen im Internet ermöglicht. Hintergrundwissen zur Glasfaser-Technik.
LTE steht für Long Term Evolution. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu 4G und erläutern, wie die vierte Mobilfunkgeneration funktioniert. Die wichtigsten Fakten zu LTE.