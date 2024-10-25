Was sind die Telekom Botschafter?

Die Telekom Botschafter sind ein Netzwerk von Mitarbeitenden, die mit Stolz und Begeisterung ihre Arbeit und ihren Arbeitgeber repräsentieren. Sie erreichen über Social Media Millionen von Menschen und sind bei Veranstaltungen und online leicht an ihren Magenta Accessoires zu erkennen. 2015 Gegründet als Grassroot-Bewegung, ist die Initiative heute fest etabliert und durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt.



Wo und wie wirken sie?

Die Botschafter sind in ganz Deutschland und international tätig. Sie sind auf Plattformen wie LinkedIn, Instagram, Tiktok und im Social Intranet aktiv, berichten von Events oder helfen bei Kundenanfragen. Freiwilliges Engagement steht im Vordergrund, viele bringen sich neben ihrer Haupttätigkeit ein. Einige Bereiche erlauben sogar die Nutzung von bis zu 20 Prozent der Arbeitszeit für Botschafter-Aktivitäten.



Wer zählt dazu?

Jeder Mitarbeitende der Telekom kann ein Botschafter sein. Derzeit gibt es etwa 300 aktive Botschafter aus über 15 Ländern. Sie organisieren sich unabhängig von Hierarchien und Abteilungen und teilen ihre Leidenschaft für die Telekom auf Social Media, im privaten Umfeld und bei der Arbeit.

Folge spannenden Mitgliedern der Telekom Botschafter-Community, um mehr Einblicke in die Aktivitäten zu erhalten.

Yavuz Demirci auf Instagram

Manuel Glüheisen auf Instagram und Linkedin

Telekom Ambassadors auf Instagram

Nicole Hochwald auf Tiktok

Stefanie Clement-Kriebel auf Linkedin

Pawel Dillinger auf Linkedin

Markus Hylinski auf Linkedin

Lorita Djemaili auf Instagram und Linkedin

Patrick Wedde auf Instagram und Linkedin



Die Telekom Botschafter im Video