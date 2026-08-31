Aktiv, engagiert und hilfreich

Lust auf Freizeitaktivitäten wie Ausfahrten, Kegelabende, Wanderungen oder Fortbildungen? Dann ist das Betreuungswerk Post Postbank Telekom die richtige Adresse. Zwischen Hamburg und Stuttgart organisieren rund 3.500 ehrenamtliche Mitarbeiter eine Vielzahl von Aktivitäten und Hilfen für 200.000 Ruheständler sowie deren Ehe- und Lebenspartner.

Betreuungswerk Post Postbank Telekom



Einfach wohlfühlen

Vielfältige Angebote für Wellness und Gesundheit, Urlaub und Reisen hält das Erholungswerk für Post Postbank und Telekommunikation e. V. bereit – auch für die ehemaligen Mitarbeiter der Postnachfolgeunternehmen.

Erholungswerk Post Postbank Telekom



Gesundheit ist ansteckend

Vorschläge und Tipps für Ernährung, Sport und Medizin bietet die "Gesundheitswelt direkt". Auf dieser Internetseite zeigt die Deutsche BKK, was man zur Verbesserung der eigenen Gesundheit tun kann und bietet direkt qualitätsgeprüfte Produkte und Services ausgesuchter Partner zu vorteilhaften Konditionen.

Alles für Ihre Gesundheit: Gesundheitswelt direkt



Lobby in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen BAGSO versteht sich als eine Lobby der Älteren. Der Verband vertritt die Interessen seiner rund 13 Millionen Mitglieder in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft - zum Beispiel auch bei der Entwicklung altersgerechter Endgeräte gemeinsam mit der Deutschen Telekom.

Senioren-Dachverband BAGSO