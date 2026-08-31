Werden Sie "Telekom Profi"

Aus Ihrer aktiven Zeit bei der Telekom kennen Sie vielleicht noch das Mitarbeiter-werben-Kunden-Programm "tipfinder"? Als Ehemaliger dürfen Sie nicht mehr daran teilnehmen – doch es gibt eine passende Alternative: das Partnerprogramm "Telekom Profis".

Beim "tipfinder" konnten Sie online Ihre Freunde, Bekannten und Geschäftspartner für die Telekom gewinnen, indem Sie durch die Abgabe eines Tipps ein Beratungsgespräch an den Vertrieb vermittelt haben. Als Belohnung gab es Punkte, mit denen Sie – je nach Stand im Ranking – an der Verlosung von Reisen und Sachprämien teilgenommen haben.

Auch als Ruheständler können Sie weiter Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner für die Telekom begeistern. Bei den "Telekom Profis" dürfen ausschließlich Externe (und somit auch Ehemalige) teilnehmen. Das Prinzip ist ebenso einfach wie lukrativ: Sie vermitteln online Produkte der Telekom und erhalten dafür – je nach Wunsch – Bargeld-Provisionen oder Sachprämien. Je erfolgreicher Sie vermitteln, desto höher steigen Sie im Programm auf und verdienen sich exklusive Status-Vorteile.

Interessiert? Dann melden Sie sich gleich im Telekom Profis Portal an. Als Neupartner erhalten Sie 20 Euro Start-Provision zusätzlich für die Vermittlung Ihres ersten Auftrages.