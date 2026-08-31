Die Deutsche Telekom ist mehr als irgendein Unternehmen, das die Gesellschaft mit Infrastruktur versorgt. Das Leben der Menschen nachhaltig zu vereinfachen und zu bereichern – das ist unser Auftrag. Wir könnten unseren Auftrag nicht ohne die früheren Leistungen der über 150.000 ehemaligen Mitarbeitenden, der heutigen Ruheständlerinnen und Ruheständlern erfüllen.

Viele sind immer noch „Telekomer“ und fühlen sich mit dem Konzern verbunden. Sie gehören dazu. Sie möchten über Neues aus dem Unternehmen auf dem Laufenden bleiben. Sie sind stolz, wenn es gut läuft. Sie leiden mit bei Kritik. Ihre Meinung und ihre Unterstützung sind uns wichtig. Sie kennen unsere Stärken und unsere Schwächen und haben gute Ideen.

Mit „Zukunft braucht Herkunft“ tritt die Telekom in den aktiven Dialog mit ihren ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kernelemente des Programms sind Informationen, Austausch und Teilhabe. Was Sie davon nutzen möchten, entscheiden Sie bei der Anmeldung selbst. Hier ein kurzer Überblick.



Monatlicher Newsletter per E-Mail

Was gibt es Neues zur Konzernstrategie? Was unternimmt der Konzern, um höchste Datensicherheit zu gewährleisten? Welche neuen Angebote für Mitarbeitende und Ehemalige gibt es oder speziell für Senioren? All das sind nur einige der Themen des Newsletters, den wir einmal im Monat direkt auf Ihren Computer schicken. Es kommt auch öfter vor, dass Ihre Expertise als Senior*in gefragt ist. Im Newsletter berichten wir ebenfalls über solche Veranstaltungen oder Workshops.



Teilnahme an „Telekom Profis“

„Telekom Profis“ heißt das Programm, an dem zurzeit Mitarbeiter und Kunden teilnehmen können. Das Konzept: Wer andere für Telekom Produkte begeistert, erhält nach erfolgreicher Vermittlung eine Provision in bar oder als Prämie. Schulungsunterlagen, wie Vermittlungsargumente und Videos, sowie Werbemittel, wie Visitenkarten, Adressaufkleber und Broschüren, gibt es kostenlos. Hier können Sie sich registrieren.



Teilnahme am Personalverkauf

Ob neuer Mobilfunktarif, MagentaTV oder attraktive Endgeräte: Als Ehemaliger erhalten Sie die gleichen Vergünstigungen wie aktive Mitarbeitende. Und das ist noch nicht alles: Mit „Telekom for Friends“ kommen auch Ihre Freunde in den Genuss von Preisvorteilen auf die monatlichen Grundpreise ausgewählter Laufzeitverträge. Mehr dazu finden Sie hier.



Seien Sie #dabei

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen! Melden Sie sich einfach hier an. Falls Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns gern eine E-Mail.